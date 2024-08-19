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Haberler > Teknoloji > Apple, yeni AirPods'larını tanıtmaya hazırlanıyor! AirPods 4 ne zaman tanıtılacak?

Apple, yeni AirPods'larını tanıtmaya hazırlanıyor! AirPods 4 ne zaman tanıtılacak?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, yeni AirPods&#039;larını tanıtmaya hazırlanıyor! AirPods 4 ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 16 serisinin tanıtım hazırlıklarına başlamış durumda. Gerçekleştirilecek etkinlikte, yeni nesil AirPods'ların da tanıtılması bekleniyor. İşte yeni tanıtılması beklenen AirPods 4'ün özellikleri.

Apple, Eylül ayında teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 telefon serisini tanıtacak ve bununla birlikte aktarılan bilgilere göre iki yeni AirPods modelinin de tanıtılması bekleniyor. Teknoloji devinin AirPods 4'ü iki farklı versiyon ile tanıtacağı aktarıldı. 

Aktarılan bilgilere göre, hemAirPods 2 hem de AirPods 3'ün yerini alacak iki yeni model tanıtılacak. Bu modellerden biri giriş seviyesi, diğeri ise orta seviye olacak.

AirPods 2, 2019'dan bu yana Apple'ın uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli olarak sunuluyor ve kablosuz kulaklık dünyasına adım atanlar için ideal bir seçenek olarak kabul ediliyordu.

2021 yılında çıkan AirPods 3 ise Spatial Audio, yeni kuvvet sensörleri, Apple Watch ile uyumlu şarj özelliği ve genel ses iyileştirmeleri gibi birçok yenilikle birlikte gelmişti.

Apple, yeni AirPods'larını tanıtmaya hazırlanıyor! AirPods 4 ne zaman tanıtılacak? - 1. Resim

AİRPODS 4 NE ZAMAN TANITILACAK? 

Apple'ın en yeni cihazlarını tanıtacağı etkinliğin Eylül ayında düzenlenmesi bekleniyor. İki farklı AirPods 4'ün tanıtılacağı etkinlikte şirket en yeni teknolojilerini kullanıcılar ile paylaşacak.

Apple, yeni AirPods'larını tanıtmaya hazırlanıyor! AirPods 4 ne zaman tanıtılacak? - 2. Resim

AİRPODS 4'ÜN ÖZELLİKLERİ NE?

AirPods 4, iki farklı versiyon olarak piyasaya sürülecek. Biri AirPods 2'nin yerini alacak giriş seviyesi model, diğeri ise AirPods 3'ün yerini alacak orta seviye modeli olması bekleniyor.

İki modelin tasarımları benzer olacak, ancak en belirgin fark, orta seviye modelde aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin bulunması.

Ayrıca her iki modelin de büyük olasılıkla USB-C şarj girişine sahip olacağı belirtiliyor. Giriş seviyesi modelde kablosuz şarj özelliği bulunmazken, orta seviye model bu özelliği destekleyecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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