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Haberler > Teknoloji > Fiyat performans ürünü AirPods ve AirPod Max bu yıl içerisinde duyurulacak!

Fiyat performans ürünü AirPods ve AirPod Max bu yıl içerisinde duyurulacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fiyat performans ürünü AirPods ve AirPod Max bu yıl içerisinde duyurulacak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha düşük maliyetli AirPods ve AirPods Max'in bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

MacRumors'un aktardıklarına göre Foxconn'un bir yan kuruluşunun daha düşük maliyetli AirPods tedarikçilerinden biri olacağını söyledi. Foxconn'un 2024 yılının dördüncü çeyreğinde Hindistan'da sahip olduğu fabrikada AirPods montajını hızlandıracak.

Apple'ın Eylül ve Ekim ayında giriş seviyesi ve orta seviye modeller olmak üzere iki dördüncü nesil AirPods modeli üzerinde hazırlandığı biliniyordu.

Fiyat performans ürünü AirPods ve AirPod Max bu yıl içerisinde duyurulacak! - 1. Resim

Her iki modelin de yenilikçi bir tasarımla, geliştirilmiş ses kalitesine ve USB-C bağlantı noktasına sahip güncellenmiş bir sarj kutusuna sahip olacağı kaydedildi. Öte yandan orta seviye modelin ayrıca aktif gürültü engelleme ve konum takibi için bir hoparlör özelliği de olacak.

AirPods Max'in 2024 yılının dördüncü çeyreğinde piyasa sürülmesi beklenirken AirPods'ların yeni renk seçeneklerinin gelmesi gündemde. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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