Apple'dan telefon tamircilerini sevindirecek açıklama! Ekranlar ve piller daha iyi desteklenecek

Apple, geçtiğimiz günlerde cihazların tamir edilebilirliği ve dayanıklılığı konusundaki yaklaşımını teknik bir belge yayınladı. Belgede şirket, iPhone'ların ilerleyen dönemlerde üçüncü taraf ekranları ve bataryaları daha iyi destekleyeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada True Tone özelliğinin 2024'ün sonlarına doğru üçüncü taraf iPhone ekranlarıyla çalışacağı duyuruldu. iPhone'larda bulunan True Tone özelliği hassas bir kalibrasyon gerektirdiği için düzgün çalışması oldukça zor olan bir teknoloji. Telefonlarda bulunan ekranın kalibrasyonu Apple tarafından yapıldığı için üçüncü taraf ekranlar kalibrasyon ayarlarını doğru tutturamadığı için telefonlarda beklenmedik davranışlar görülme ihtimali oldukça yüksek.

2024'ÜN SONUNA DOĞRU DESTEK VERİLECEK

Bu nedenle Apple, telefonlarında üçüncü taraf ekran kullanılması halinde True Tone özelliğini devre dışı bırakarak kullanıcıların doğru renkleri görebileceği kendisinin ürettiği ekranın kullanılmasını istiyor.

Üçüncü taraf parçalar için daha eksiksiz destek sunma çabasıyla, Apple 2024'ün sonlarından itibaren tüketicilerin True Tone'u üçüncü taraf parçalarla birlikte en iyi performans seviyesinde etkinleştirmelerine izin verecek.

PİL ÖLÇÜM DESTEĞİ GELİYOR

Apple, kendi tedarik ettiği bataryalarda maksimum kapasite ve döngü sayısı gibi pil sağlığı ölçümlerini kullanıcılarının görüntülemesine izin veriyor ancak üçüncü taraf bataryalarda bu özellikler kullanılamıyordu. Yapılan açıklamaya göre 2024'ün sonlarında üçüncü taraf bataryalar iPhone'lar ile çalışabilecek.

Şu anda cihazlarda üçüncü taraf bataryalarda bu özellikler kullanılamıyor. Apple'ın açıklamasına göre bunun nedeni, bu ölçümlerin doğru olmamasından kaynaklı.

Apple'ın yaptığı bir dahili analiz, yeni olarak satılan bazı üçüncü taraf bataryaların aslında ikinci el olduğunu ve pil sağlığı ölçümlerinin yeni gibi görünmesi için manipüle edildiğini ortaya çıkardı. Üçüncü taraf batarya desteğini iyileştirmek için Apple, 2024'ün sonlarından itibaren Apple'ın sunulan bilgileri doğrulayamayacağını belirten bir bildirimle birlikte pil sağlığı ölçümlerini görüntüleyecek.

Bu değişikliklerin muhtemelen bu yılın ilerleyen saatlerinde iOS 18 güncellemeleriyle birlikte sunulması bekleniyor ancak Apple belgede daha detaylı bir zamanlama bilgisi vermedi.