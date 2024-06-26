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ABD, Fransa, İtalya, Türkiye'nin bulunduğu 6 ülkede banka hesaplarını ele geçiren virüs keşfedildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD, Fransa, İtalya, Türkiye&#039;nin bulunduğu 6 ülkede banka hesaplarını ele geçiren virüs keşfedildi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Medusa isimli bankacılık virüsü, araştırmacılar tarafından yıllardır takip ediliyor fakat uzun süren gizliliğin ardından ABD, Fransa, İtalya, Kanada, İspanya, İngiltere ve Türkiye'de tekrardan görüldü.

Bir yıldan uzun süredir aktif olmayan Medusa isimli bankacılık trojanı, Mayıs ayında tekrardan aktifleşti ve kötü amaçlı yazılım bulaştığı telefonlardan onaylanmamış işlemler başlatabiliyor. Medusa, klavyede yazdığınız yazıları, ekranda gördüğünüz görüntüleri ve metin mesajlarını değiştirebiliyor. 

Medusa, bulaştığı telefon sahiplerini kandırmak için ekran görüntülerini telefona yansıtarak cihazın kullanıcısını kandırabiliyor. PhoneArena'nın haberine göre, Medusa hedefleme alanını her gün genişletiyor ve daha da gizli hale geliyor. Geniş çaplı bir operasyon olan virüs, daha fazla telefona yayılarak büyük çaplı bir operasyona hazırlanıyor.

Mevcut kampanyalar  ABD, Fransa, İtalya, Kanada, İspanya, İngiltere ve Türkiye'de en iyi Android telefon kullanıcılarını hedefliyor. 

ABD, Fransa, İtalya, Türkiye'nin bulunduğu 6 ülkede banka hesaplarını ele geçiren virüs keşfedildi! - 1. Resim

HER GEÇEN TAKİP EDİLMESİ ZORLAŞIYOR

Medusa trojanının asıl tehlikeli kılan özelliği kendini günden güne daha da gizli hale getirmesi. Her yeni sürümde daha hafif, daha kompakt bir sürüm olan Medusa virüsü, Çevrimiçi dolandırıcılık yönetimi şirketi Cleafy'ye göre, Medusa'yı yazanlar kötü amaçlı yazılımın önceki sürümünden 17 komutu kaldırdı ve beşini ekledi.

Kötü amaçlı yazılımı Android telefonlara yüklemek için kullanılan uygulamalar arasında sahte bir Chrome tarayıcısı, 5G bağlantı uygulaması ve 4K Sports adlı bir video uygulaması yer alıyor. Telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri varsa, hemen silin.

GOOGLE PLAY STORE'DA ŞU AN BULUNMUYOR

Şu anda kötü amaçlı yazılım hiçbir Google Play Store'da görülmedi fakat Android kullanıcıları APK yöntemi ile telefonlarına yüklediği uygulamaları bilinmeyen kaynaklardan yükleme konusunda dikkat etmeli.

Android, kullanıcıların uygulamaları dışarıdan yüklemesine izin verdiği için Medusa, Android kullanıcılarının finansal hesaplarını hızlı bir şekilde boşaltabilir. Virüs aynı zamanda telefonunuzun ekranını karartabilir ve arka planda eylemler gerçekleşirken telefonunuzun kapalı olduğunu düşünmenize neden olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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