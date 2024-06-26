Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > MacBook'lara yapay zeka geldi! ChatGPT'yi artık herkes kullanabilir

MacBook'lara yapay zeka geldi! ChatGPT'yi artık herkes kullanabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MacBook&#039;lara yapay zeka geldi! ChatGPT&#039;yi artık herkes kullanabilir
Apple, Chatgpt, Macbook, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MacBook'larda bulunan Spotlight araması artık tarih oluyor ve yerini ekran görüntüsü alabilen, dosyaları analiz edebilen ve metinleri inceleyebilen ChatGPT artık cihazlar için kullanılabilir oldu.

Apple, yapay zeka uygulamalarını telefonlara getireceği Apple Intelligence özelliğini macOS Sequoia işletim sistemi ile 2024'ün sonunda getirecek olsa da kullanıcılar artık arama için yeni özelliği kullanabiliyorlar. 

MacBook'lar için yeni ChatGPT uygulaması artık sadece Plus abonelerinin haricinde tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda.

MacBook'lara yapay zeka geldi! ChatGPT'yi artık herkes kullanabilir - 1. Resim

Kullanıcılar ChatGPT'yi çağırmak için CMD + Space klavye kısayolunu kullanabilirler ve artık Spotlight'a veda etme vakti geldi. Uygulama, M serisi işlemcilere sahip Mac'lerde macOS Sonoma veya sonraki sürümlerle çalışabilir durumda.

MacBook için ChatGPT, doğrudan bir ekran görüntüsü ile sorgulanabilir bir ekran ve kullanıcılar tarafından seçilen dosya, resim veya metinlerle de aynı sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar ses yoluyla yeni ChatGPT uygulamasını kontrol edebilir. ChatGPT 4-o'nun hangi tarihte MacBook'lara geleceği henüz açıklanmadı. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna yüzünü gerdirdi! Son haline yorum yağdıTEM Otoyolu Bahçeşehir-Mahmutbey yolunda 15 araçlık zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayraktar SİHA, yerli motorla 36 bin feet irtifaya çıktı - TeknolojiGökyüzünde gurur günü!ABD'nin sır gibi sakladığı insansız deniz aracı (İDA) Google Haritalar'da fark edildi! - TeknolojiABD sır gibi saklıyordu! İfşa edildi...Instagram'ın sahibi Meta, gerçek fotoğrafları yapay zeka zannediyor! - TeknolojiInstagram'dan fotoğrafçılara yeni dert!Dikkat! Chrome'daki sahte bildirimler bilgisayarınızı ele geçirebilir - TeknolojiDünyanın en popüler uygulaması tehlike saçıyor!TOGG'dan müjde! T10F modeli bu yılın sonunda siparişe açılıyor... - TeknolojiGelecek yıl dağıtılmaya başlanacak!Google Rekabet Kurulu'nda! Şirket hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi - TeknolojiGoogle, Rekabet Kurulu önünde!
Sonraki Haber Yükleniyor...