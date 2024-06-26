MacBook'lara yapay zeka geldi! ChatGPT'yi artık herkes kullanabilir

MacBook'larda bulunan Spotlight araması artık tarih oluyor ve yerini ekran görüntüsü alabilen, dosyaları analiz edebilen ve metinleri inceleyebilen ChatGPT artık cihazlar için kullanılabilir oldu.

Apple, yapay zeka uygulamalarını telefonlara getireceği Apple Intelligence özelliğini macOS Sequoia işletim sistemi ile 2024'ün sonunda getirecek olsa da kullanıcılar artık arama için yeni özelliği kullanabiliyorlar.

MacBook'lar için yeni ChatGPT uygulaması artık sadece Plus abonelerinin haricinde tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda.

Kullanıcılar ChatGPT'yi çağırmak için CMD + Space klavye kısayolunu kullanabilirler ve artık Spotlight'a veda etme vakti geldi. Uygulama, M serisi işlemcilere sahip Mac'lerde macOS Sonoma veya sonraki sürümlerle çalışabilir durumda.

MacBook için ChatGPT, doğrudan bir ekran görüntüsü ile sorgulanabilir bir ekran ve kullanıcılar tarafından seçilen dosya, resim veya metinlerle de aynı sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar ses yoluyla yeni ChatGPT uygulamasını kontrol edebilir. ChatGPT 4-o'nun hangi tarihte MacBook'lara geleceği henüz açıklanmadı.