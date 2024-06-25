ABD'nin sır gibi sakladığı insansız deniz aracı (İDA) Google Haritalar'da fark edildi!

ABD Donanması'nın uzun süreli su altı görevleri için tasarladığı gizli bir otonom su altı aracı, Google Haritalar kullanıcıları San Diego Deniz Üssü çevresindeki kıyıları görüntülenirken fark edildi.

Kartal'a benzeyen yapısıyla dikkat çeken ileri teknolojiye sahip Manta Ray, Google Haritalar'da gezinen kullanıcılar tarafından California'daki Port Hueneme deniz üssünde fark edildi.

Deniz canlısının adını, hem şık tasarımı hem de düşük güç modunda çalışırken kendini derin su altında demirleyebilme yeteneği nedeniyle alan otonom deniz aracı, Kuzey Amerika Donanması'nın uzun menzilli su altı silahları geliştirme girişiminin bir parçası olarak Northrop Grumman tarafından üretildi.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın (DARPA) Manta Ray program müdürü Dr. Kyle Woerner, bir basın bülteninde drone'nun "suda hareket etmek için verimli, kaldırma kuvvetiyle çalışan bir süzülme hareketi kullandığını" açıkladı.

The Telegraph'a göre Donanma, aracı Güney Kaliforniya kıyılarında üç aydan fazla bir süre boyunca titizlikle test etti.

DARPA bir basın açıklamasında, "araç tüm tahrik ve direksiyon modlarını kullanarak su altında operasyonlar dahil olmak üzere denizde hidrodinamik performansı sergiledi: kaldırma kuvveti, pervaneler ve kontrol yüzeyleri" şeklinde ifade ederek arazi testlerini tamamladıklarını duyurdu.

FİLMLERDEN FIRLAMIŞ GİBİ

Filmlerden fırlamış gibi görünen insansız deniz aracı, çeşitli büyüklüklerde ve birden fazla bölmesiyle modüler bir yapıda tasarlandı. Bu tasarım, geminin standart nakliye konteynırlarında demonte edilmesine ve taşınmasına izin vererek özel liman tesislerine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Savunma analistleri, ABD Donanması'nın drone teknolojisi geliştirmeye olan vurguyu, Rusya ve Çin'in denizaltı operasyonlarını dengelemek amacıyla yaptığını tahmin ediyor.

Rusya'nın su altı dronlarının yaklaşık olarak 6,200 mil menzilde olduğu, nükleer savaş başlıklarıyla donatılabildiği ve 100 knot'a kadar hıza ulaşabildiği bildiriliyor.