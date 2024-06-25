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Dikkat! Chrome'daki sahte bildirimler bilgisayarınızı ele geçirebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dikkat! Chrome&#039;daki sahte bildirimler bilgisayarınızı ele geçirebilir
Google Chrome, Siber Güvenlik, Bilgisayar Korsanları, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siber saldırganlar Google Chrome'u kullanarak bilgisayarınızı ele geçirebilen bir saldırı tekniği geliştirdi. Sahte bildirimler üzerinden bilgisayara sızan hackerlar bilgisayarda bulunan bilgileri çalıyor.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome, genellikle yüksek işlemci ve RAM kullanımı nedeniyle eleştiriliyor. Ancak buna rağmen milyarlarca kullanıcı Chrome'u tercih ediyor.

Google Chrome, yaklaşık 3,3 milyar kullanıcıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısına hizmet veriyor. Bu durum, bilgisayar korsanlarının Chrome kullanıcılarını hedef almaya devam etmesine neden oluyor.

Dikkat! Chrome'daki sahte bildirimler bilgisayarınızı ele geçirebilir - 1. Resim

SAHTE BİLDİRİMLERE DİKKAT EDİN

Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının yeni geliştirdiği bir yöntemi ortaya çıkardı. Uzmanların açıklamalarına göre, siber saldırganlar bazı internet siteleri aracılığıyla kullanıcılara sahte bildirimler gönderiyor.

Bu bildirimler, Google Chrome'un gönderdiği mesajlar gibi görünüyor. Mesajlarda, internet sitesinin çöktüğü belirtiliyor ve kullanıcılara birkaç adımlık bir çözüm sunuluyor.

Sahte bildirimdeki talimatları takip eden kullanıcılar, korsanların tuzağına düşüyor. Bu sayede siber saldırganlar bilgisayara erişip, tüm verilere ulaşabiliyor.

Araştırmalara göre, aynı kötü amaçlı bildirimler OneDrive ve Microsoft Word'ün çevrimiçi versiyonlarında da görülebiliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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