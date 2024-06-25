TOGG'dan müjde! T10F modeli bu yılın sonunda siparişe açılıyor...

TOGG'un yeni fastback modeli olan T10F, Türkiye'de bu yılın sonunda ön siparişe açılması bekleniyor ve gelecek yılın başından itibaren satın alan kişilere teslim edilmeye başlanacak.

TOGG Avrupa'ya açılıyor! Türkiye'de T10X ile adından söz ettiren marka gelecek yıl Avrupa'da olmak istiyor

TOGG Avrupa'ya açılıyor! Türkiye'de T10X ile adından söz ettiren marka gelecek yıl Avrupa'da olmak istiyor

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Togg, B segmentindeki bir SUV otomobilin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, T8X ismi verilen modelin gelecek yıl ön gösteriminin yapılması bekleniyor.

T10F NE ZAMAN ÖN SİPARİŞE AÇILACAK?

Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback model olan T10F'in, Türkiye'de bu yıl sonundan itibaren siparişe açılması, gelecek yılın başından itibaren de kullanıcılarına teslim edilmeye başlanması bekleniyor.

Togg, yeni akıllı cihazlarıyla 2032'ye kadar 5 farklı modelle 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor.