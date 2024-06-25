Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > TOGG'dan müjde! T10F modeli bu yılın sonunda siparişe açılıyor...

TOGG'dan müjde! T10F modeli bu yılın sonunda siparişe açılıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TOGG&#039;dan müjde! T10F modeli bu yılın sonunda siparişe açılıyor...
Togg, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

TOGG'un yeni fastback modeli olan T10F, Türkiye'de bu yılın sonunda ön siparişe açılması bekleniyor ve gelecek yılın başından itibaren satın alan kişilere teslim edilmeye başlanacak.

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Togg, B segmentindeki bir SUV otomobilin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, T8X ismi verilen modelin gelecek yıl ön gösteriminin yapılması bekleniyor.

TOGG'dan müjde! T10F modeli bu yılın sonunda siparişe açılıyor... - 1. Resim

T10F NE ZAMAN ÖN SİPARİŞE AÇILACAK?

Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden beklentileri de karşılayan bir fastback model olan T10F'in, Türkiye'de bu yıl sonundan itibaren siparişe açılması, gelecek yılın başından itibaren de kullanıcılarına teslim edilmeye başlanması bekleniyor.

Togg, yeni akıllı cihazlarıyla 2032'ye kadar 5 farklı modelle 1 milyon araç üretmeyi hedefliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Rozetini bizzat Özgür Özel taktı! Eski HDP'li Müslüm Doğan CHP'ye katıldıAbdülkerim Bardakcı, sarı kart cezasından dolayı Çekya maçında oynamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dikkat! Chrome'daki sahte bildirimler bilgisayarınızı ele geçirebilir - TeknolojiDünyanın en popüler uygulaması tehlike saçıyor!Google Rekabet Kurulu'nda! Şirket hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi - TeknolojiGoogle, Rekabet Kurulu önünde!TOGG Avrupa'ya açılıyor! Türkiye'de T10X ile adından söz ettiren marka gelecek yıl Avrupa'da olmak istiyor - TeknolojiTOGG'dan Avrupa hamlesi!Apple, Meta ile anlaşamadı! Meta sohbet botu iOS 18 ile iPhone'lara entegre edilmeyecek - TeknolojiApple, Meta ile anlaşamadı: İşte nedeniGeleceğin eğitiminde teknoloji ve takım çalışması: Yeni yaklaşımlar - TeknolojiGeleceğin eğitiminde teknoloji ve takım çalışması: Yeni yaklaşımlarÇağın gereklerine uygun mesleki eğitim: Girişimcilik ve meslek ahlâkı - TeknolojiÇağın gereklerine uygun mesleki eğitim: Girişimcilik ve meslek ahlâkı
Sonraki Haber Yükleniyor...