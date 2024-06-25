TOGG Avrupa'ya açılıyor! Türkiye'de T10X ile adından söz ettiren marka gelecek yıl Avrupa'da olmak istiyor

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 13:39 - Güncelleme:

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Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de T10X ile elektrikli otomobil pazar lideri olan Togg, T10F modelini bu yıl sonundan itibaren siparişe açmayı, gelecek yılın başından itibaren T10X ve T10F modellerinin birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.