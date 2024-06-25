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TOGG Avrupa'ya açılıyor! Türkiye'de T10X ile adından söz ettiren marka gelecek yıl Avrupa'da olmak istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de T10X ile elektrikli otomobil pazar lideri olan Togg, T10F modelini bu yıl sonundan itibaren siparişe açmayı, gelecek yılın başından itibaren T10X ve T10F modellerinin birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 6'ncı yılını dolduruyor.

Gelinen noktaya kronolojik olarak bakıldığında, 2018'in eylül ayında tasarlanan T10X'in ilk prototip gösterimi 2019 Aralık'ta gerçekleştirildi.

Ardından, 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.

Togg, 14 Mart 2023'te Togg modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi. 177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti.

Tip onayı ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Togg'un yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51'in üzerindeyken, üç yıl içinde bu oran yüzde 68'e ulaştı. Togg'un iş ortaklarının yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'dan kuruldu.

TOGG Avrupa'ya açılıyor! Türkiye'de T10X ile adından söz ettiren marka gelecek yıl Avrupa'da olmak istiyor - 1. Resim

AVRUPA'DA GELECEK YILIN BAŞINDA SATILACAK

Togg, Avrupa hedefleri kapsamında Togg Europe GmbH'yı Almanya'da 2021'in mayıs ayında kurmuştu.

Avrupa'da da önemli mobilite şirketlerden biri olmayı hedefleyen Togg, T10X modelini Avrupa'da bu yıl sonunda ön siparişe açmayı hedefliyor.

Gelecek yılın başından itibaren T10X ve T10F modellerinin birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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