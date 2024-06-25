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Apple, Meta ile anlaşamadı! Meta sohbet botu iOS 18 ile iPhone'lara entegre edilmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, Meta ile anlaşamadı! Meta sohbet botu iOS 18 ile iPhone&#039;lara entegre edilmeyecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, gizlilik endişeleri nedeniyle Facebook'un ana şirketi Meta ile yapay zeka ortaklığını reddetti.

Bloomberg'in haberine göre Meta ve Apple, Mart ayında olası bir ortaklık hakkında kısa bir görüşme yaptı ancak görüşmeler ilerleme göstermedi ve Apple, Meta'nın büyük dil modelini iOS'a entegre etmeyi planlamıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Apple ve Meta'nın, Llama isimli Meta'nın sohbet botu modelini, Apple Intelligence'ın bir parçası olarak iOS 18'e entegre etme konusunda aktif görüşmelerde bulundukları gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüşmelerin devam ettiği ancak henüz sonuçlanmadığı belirtiliyordu ancak, Apple'ın hiçbir zaman ciddi bir şekilde ortaklığı düşünmediği ortaya çıktı.

Apple, Meta ile anlaşamadı! Meta sohbet botu iOS 18 ile iPhone'lara entegre edilmeyecek - 1. Resim

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Apple, OpenAI ve Google'ın ana şirketi Alphabet ile görüşmelere başladığı sıralarda Meta ile de ön görüşmeler yapıldı, ancak Apple şirketi Meta'nın gizlilik uygulamalarını yeterince sıkı bulmadığı için daha resmi bir görüşmeye geçmeme kararı aldı.

Apple sonunda OpenAI ile bir anlaşma imzaladı ve ChatGPT, ‌iOS 18‌, ‌iPadOS 18‌ ve ‌macOS Sequoia‌'ya entegre edilecek. Kullanıcılar ChatGPT'yi seçebilir hale gelecek ve ‌Siri‌ daha karmaşık AI modeli olan ChatGPT'ye bazı istekleri yönlendirebilecek. MacRumors'un haberine göre, Apple ayrıca Gemini'yi işletim sistemlerine entegre etmek için Google ile bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve yapay zeka şirketi Anthropic ile görüşmeler yürütüyor.

WWDC'de Apple yazılım mühendisliği başkanı Craig Federighi, Apple'ın kullanıcılara farklı yapay zeka modelleri arasında seçim sunmak istediğini ve şirketin birden fazla sağlayıcı ile anlaşmalar yapmayı planladığını söyledi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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