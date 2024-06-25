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Apple, montaj hattında çalışan işçilerin yüzde 50'sini işten çıkartmayı planlıyor! İşten çıkarmalar çığırından çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, montaj hattında çalışan işçilerin yüzde 50&#039;sini işten çıkartmayı planlıyor! İşten çıkarmalar çığırından çıktı!
Apple, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, 2022'nin sonlarında COVID-19'un yayılması ve Çin'de protestoların artmasıyla birlikte iPhone'ların montajını gerçekleştiren Foxconn büyük oranda etkilendi. Apple önümüzdeki birkaç yıl içerisinde montaj çalışanlarının yüzde 50 sini azaltma kararı aldığı bildirildi.

The Information'ın haberine göre, 2022'nin sonlarında COVID-19 kilitlenmeleri ve Çin'deki protestoların iPhone montajcısı Foxconn'u etkilemesinden kısa bir süre sonra, Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Sabih Khan'ın yöneticilere önümüzdeki birkaç yıl içinde iPhone montaj hatlarındaki işçi sayısını %50'ye kadar azaltmaları talimatı verdiğini bildirdi.

Bu hedefe ulaşmak için Apple, daha önce kaçındığı yüksek maliyetli iPhone montaj otomasyon projelerini onaylamaya başladığı iddia ediliyor. Çabaların iPhone 15 üretimi için önemli ölçüde otomasyonla sonuçlandığı, ancak otomasyonun üretim karmaşıklığı nedeniyle Apple için hala zorluklar oluşturduğu belirtiliyor.

Apple, montaj hattında çalışan işçilerin yüzde 50'sini işten çıkartmayı planlıyor! İşten çıkarmalar çığırından çıktı! - 1. Resim

APPLE OTOMASYONDA ZORLUK ÇEKİYOR

Apple'ın yüksek hata oranı nedeniyle iPhone 16 serisi için bazı otomasyon süreçlerini iptal etmek zorunda kaldığı iddia ediliyor.

Şirket bu yıl iPhone'un düğmelerini, hoparlörünü, ana mantık kartını şasiye takmak için makineler kullanarak bazı otomasyon başarılarını geliştirmeye çalıştı. Ancak bilgilere göre, makineler bu bileşenleri garip açılardan dikkatlice vidalanması gereken yerlere düzgün bir şekilde sabitlemekte güçlük çekti.

Apple, montaj hattında çalışan işçilerin yüzde 50'sini işten çıkartmayı planlıyor! İşten çıkarmalar çığırından çıktı! - 2. Resim

Apple'ın otomasyona yönelik hamlesi, şirketin tedarik zincirini Güneydoğu Asya'da çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak, daha fazla iPhone montajını Hindistan, Vietnam ve Tayland gibi Çin dışındaki ülkelere taşımasına izin verebilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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