Apple'ın milyar dolarlık projesi rafa kalktı! Yıllardır planlanan yeni kampüs ertelendi...

Apple, Kuzey Karolina'da bulunan yeni ve büyük kampüs planlarını erteledi. Apple, 2021 yılında Raleigh ve Durham'ın Research Triangle bölgesinde yeni bir mühendislik ve araştırma merkezi içeren proje için Kuzey Karolina'ya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurmuştu.

Triangle Business Journal'ın haberine göre,duyurudan bu yana kampüs inşaatında sınırlı bir ilerleme kaydedildi ve Apple şimdiye kadar inşaat hakkında güncelleme sağlamadı.

Apple yetkilileri, kampüs çalışmalarını askıya aldıklarını ve proje için belirlenen zaman çizelgesini dört yıl uzatmak için Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper ve Kuzey Karolina Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Gecikmenin nedeni açıklanmadı ancak Apple Kuzey Karolina'da inşaata devam etme kararlılığında olduğunu söyledi.

700 BİN METREKARELİK DEVASA ALAN

Apple geçen yıl inşaatın ilk aşaması için geliştirme planlarını sunmuştu ancak projenin kesin zaman çizelgesi hiçbir zaman netlik kazanmadı. Apple'ın Research Triangle Park planları, 41 dönüme yayılacak 700 bin metrekarelik ofis alanı, 190 bin metrekarelik yardımcı alan ve yaklaşık 3 bin araçlık otopark içeren altı bina ve bir otopark içeriyor.

Apple, kampüsünü inşa etmeyi planladığı bölgede 281 dönümlük araziye sahip olduğundan, nihayetinde birkaç inşaat aşaması olabilir. Kuzey Karolina araştırma merkezini inşa etmeye hazırlanırken Apple, Kuzey Karolina, Cary'de 200 bin metrekareyi aşkın ofis alanı kiralıyor.

Şu anda yeni kampüsün inşaatına ne zaman başlanacağı bilinmiyor.