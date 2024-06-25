Instagram'ın sahibi Meta, gerçek fotoğrafları yapay zeka zannediyor!

Meta, gerçek içerikleri yapay zeka ile oluşturulan medyadan ayırmaya çalışırken Facebook, Instagram ve Threads'te yapay zeka kullanılarak oluşturulan resimleri etiketliyor.

Şirket Mayıs ayından beri aktif olarak filigranlama yöntemini kullanıyor ancak son zamanlarda orijinal veya gerçek fotoğrafları yanlışlıkla yapay zeka ürünü olarak etiketlediği için fotoğrafçılardan eleştiri alıyor. En son gelen bir rapor, hata oluşma sebebinin ayırt etmeyi imkansız hale getiren gelişmiş düzenleme araçları olabileceğini belirtiyor.

Meta'nın gerçek ile yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafları tanımlama çabası, birçok kullanıcı, özellikle fotoğrafçılar, orijinal içeriklerinin şirket tarafından yanlış etiketlendiğini belirttikleri için firmayı zor durumda bıraktı. Fotoğrafçılar, fotoğraflarının yapay zeka olarak işaretlenmesiyle ilgili hikayelerini paylaştı. Wccftech'in haberine göre, Beyaz Saray fotoğrafçılarından Peter Souza, basketbol maçında çektiği bir fotoğrafın yapay zeka filigranı ile işaretlendiğini söyledi.

Oldukça ses getiren bir diğer yanlış etiketleme ise Hint Premier Lig Kriket Turnuvası fotoğrafının yapay zeka olarak işaretlenmesiydi. Etiketlerin telefonda içerik görüntülenirken göründüğü ancak web'de görünmediği söyleniyor. Kullanıcılar etiketi düzenlemeye veya değiştirmeye çalıştıklarında ise bunu yapabilmek için bir seçenek bulunmuyor, bu da içerik oluşturucuların kreatif süreçlerinde engel oluşturuyor.

HAKSIZ YERE ETİKETLENİYOR

Beyaz Saray fotoğrafçısı, fotoğrafları paylaşmadan önce Adobe'nin fotoğraf düzenleme aracını kullanarak düzenlediğini ve bunun Meta'nın onları yanlış tespit etmesine neden olmuş olabileceğini söyledi. Birçok içerik üreticisi, görüntülerde yapılan küçük düzenlemelerin bile yapay zeka filigranı ile işaretlenmesine neden olmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Fotoğrafçılardan biri, rötuşlanmış fotoğrafların haksız yere etiketlenmesi durumunda şirketin etiketleme yönteminin hiçbir değeri olmadığını belirterek Threads platformasına tepki gösterdi. İstenmeyen nesneleri fotoğraflardan kaldırabilen Generative AI Fill gibi araçların, yapay zeka dedektörlerinin görüntüleri doğru şekilde ayırt etmelerini oldukça zorlaştırabileceğini vurguladı.

Meta sözcüsü Kate McLaughlin, Meta'nın devam eden sorunun farkında olduğunu ve medyanın oluşturulmasında kullanılan yapay zeka miktarını belirterek etiketlemeyi daha da iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi. Yapay zeka çılgınlığı her an bitmeyecek olsa da, şirketlerin gerçek ile sahteyi ayırt etmeleri giderek zorlaşıyor. Görüntülerdeki değişiklik miktarını gösteren meta veri işaretlemeleri, kafadaki karışıklığı gidermeye yardımcı olabilir.