GTA 6'nın haritası hakkında yeni bilgiler geldi! 2 binden fazla girilebilir bina ve daha fazlası...

Oyun dünyasının heyecanla yıllardır beklediği GTA 6'nın duyurusunun ardından oyun severler merak içerisinde yeni bilgileri bekler oldu. Ancak oyunun geliştiricisi Rockstar şimdiye kadar herhangi bir detay vermese de sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Rockstar, büyük GTA 6 sızıntısının ardından oyun severlerle yeni GTA oyununu duyurmuş ve kullanıcıları büyük bir merak içerisinde bırakmıştı. Rockstar'da önceden çalışmış ve aktif olarak görev alan kişiler yeni oyun hakkında zaman zaman bilgiler vermeye devam ediyor.

Gizchina'nın haberine göre, GTA 6'da üç ada bulunabilir. Bu adalar Küba, Bahamalar ve potansiyel başka bir ülkeden esinleniyor olacak. Bu adalar, Vice City'de bulunan adalardan ayrı ekstra oyun içerisine eklenen yeni adalar.

GTA 6 HARİTASI NASIL OLACAK?

Sızıntılara göre, GTA 6 haritası GTA 5'in haritasından iki kat daha büyük olduğu belirtiliyor fakat GTA 5 haritasından yüzde 30 ila yüzde 50 daha büyük olması bekleniyor. Eski oyuna göre daha detaylı olarak geliştirilen harita yavaş yavaş genişletilecek ve DLC ya da ek paket olarak satılması planlanıyor.

Oyunda 3 ada olması bekleniyor ve bunlardan bir ada Bahamalar'dan büyük ölçüde esinlenilecek. Orlando'nun da bir adası oyunda bulunabilir. Ancak sızıntılara göre sadece Miami, çevresi ve diğer birkaç uzak yer mevcut olacak.

BİNA SAYISI 2 BİN'İN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Kentucky'de bulunan bir ABD Ordusu tesisi olan Fort Knox'tan esinlenilen yeni bir şehir olacak ve bu şehrin adı Fort City olması bekleniyor. Şehir oyun içerisinde altın saklamak için kullanılan gizli bir üs olabilir.

Oyunda yüzde 60 oranında girilebilir bina bulunması bekleniyor ve bina sayısı en az 2 bine çıkarılması hedefleniyor. Oyuncular şehirdeki evlere ve apartmanlara girebilecek ve iç mekanları keşfedebilecekler. İşin ilginç yanı, yapay zeka destekli NPC mekanizmalarının, izinsiz eve girdiğinizde NPC'lerin polisi aramasına izin verecek olması.

Oyun içerisinde otel kiralamak mümkün olması beklenirken Miami'nin görsel şöleniyle oyun kaliteli ve görsellerle geliştirilmeye devam edilecek.