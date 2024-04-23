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Apple'ın çarpışma özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;ın çarpışma özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, Çarpışma Algılama özelliği sayesinde genç bir kadının hayatının kurtulmasını sağladı. iPhone, Genç kadının ablasına gönderdiği mesaj ile ablasının ona ulaşmasını sağladı.

Kız kardeşinin telefonundan gelen mesaj ile şaşkına uğrayan kadın, kaza geçirdiğine dair bir uyarının yanı sıra harita üzerinde konumunu gösteriyor. 

Mesajda, "Kaza tespit edildi SOS, iPhone bir kaza tespit ettikten sonra yaklaşık olarak bu konumdan acil servisi aradım. Bu mesajı alıyorsunuz çünkü sizi acil durum irtibat kişisi olarak listeledim" yazıyordu.

Apple'ın çarpışma özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor! - 1. Resim

Kadın yaptığı açıklamada, daha önce bu özelliği hiç duymamış ve kız kardeşinin çarpışmadan sonra birkaç kaburgasının kırıldığını açıkladı.

DailyMail'in haberine göre, "Mesajı alır almaz onu birkaç kez aradım ama cevap alamadım. Gerçekten gerilmeye başlamıştım. Neyse ki kocası beni aradı, onunla konuştuğunu ve iyi olduğunu sadece darbe aldığını söyledi." açıklamasını yaptı.

Kadın bu mesajlaşmayı sosyal medya platformunda paylaştı ve bu özelliği iPhone kullanıcılarının kullanması konusunda uyardı. 

Apple'ın çarpışma özelliği hayat kurtarmaya devam ediyor! - 2. Resim

İPHONE ÇARPIŞMA ÖZELLİĞİ

Apple, hayat kurtaran bu özelliği ile kullanıcıların beğenisini toplamaya devam ediyor. iPhone'lar artık trafik kazalarını algılayabiliyor. Acil Durum Algılama Teknolojisi olarak adlandırılan bu özellik insanların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Bu teknoloji, bir trafik kazası olduktan sonra otomatik olarak kullanıcıdan belirli bir süre içerisinde harekete geçmesini ister. Eğer kullanıcı verilen süre içerisinde hareket etmezse, iPhone otomatik olarak acil hizmetleri arar. Dahası, bu özellik kazanın oluştuğu konum bilgisini de acil hizmetlerle paylaşır, böylece yardım daha hızlı bir şekilde ulaşabilir.

iPhone'un bu özelliği telefonda bulunan ivmeölçer ve jiroskop gibi sensörleri kullanarak ani ve şiddetli hareketleri tespit eder. Düşük hızlı ya da yüksek hızlı çarpışmaları ayırt etmeksizin bu yeni teknoloji devreye girer.

Bu özelliği şu anda iPhone 14 serisi ve yeni çıkan modeller, Apple Watch Series 8 akıllı saati ve yeni çıkan modeller kullanabiliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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