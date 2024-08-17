Apple'ın en yeni akıllı saati yakında tanıtılacak! Apple Watch Series 10 özellikleri neler?

Apple'ın merakla beklenen Eylül etkinliği yaklaşıyor. Bu yıl, özellikle iPhone 16 serisinin yanı sıra yeni Apple Watch modellerinin tanıtılması bekleniyor. Apple Watch Series 10, 10. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle teknoloji severler için oldukça önemli bir model olacak. Peki, yeni Apple Watch Series 10'un özellikleri ve tasarımı nasıl olacak? İşte beklentiler...

Apple, bu yıl yalnızca iPhone modellerinde değil, Apple Watch serisinde de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

APPLE WATCH SERİES 10 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch Series 10'un, 45mm ve 49mm kasa boyutlarıyla gelmesi bekleniyor. Mevcut Apple Watch modellerinde 41mm ve 45mm seçenekleri bulunurken, daha büyük ekranlı modellerin tanıtılmasıyla kullanıcılar daha geniş bir ekran deneyimi yaşayabilecek. Ancak küçük ekran seven kullanıcıların bu değişikliğe nasıl tepki vereceği merak konusu.

APPLE WATCH SERİES 10 DAHA ESNEK OLACAK

Apple Watch Series 10'un daha ince bir kasa tasarımıyla geleceği de konuşulanlar arasında. Büyük ekran kullanımının, cihazı daha da hantal olacağını düşünülse de, inceltilmiş kasa tasarımıyla bu durumun telafi edilmesi bekleniyor. Bu da yeni Watch modelinin daha estetik ve kullanışlı olmasını sağlayabilir.

APPLE WATCH 10 HANGİ İŞLEMCİYE SAHİP?

Yeni Apple Watch'un, S10 olarak adlandırılması beklenen yeni bir işlemciyle gelmesi muhtemel. Özellikle Neural Engine'de yapılacak iyileştirmeler, gelecekteki yapay zeka özelliklerine temel oluşturabilir. Ancak, Apple’ın her yeni Apple Watch modelinde yeni bir işlemci kullanmadığı biliniyor. Bu nedenle, Series 10’un işlem gücünde önemli bir artış olup olmayacağı henüz net değil.

YENİ SAĞLIK SENSÖRLERİ

Öte yandan, Apple Watch Series 10’un hipertansiyon ve uyku apnesi tespiti yapabileceği yönündeki söylentiler, kullanıcılar arasında olay oldu. Ancak, son raporlar bu özelliklerin yeni modelde yer alıp almayacağı konusunda şüphe uyandırdı. Yine de, watchOS 11 ile birlikte gelen yeni Vitals (Yaşam Bulguları) özelliği, uyku apnesi gibi sağlık verilerinin daha detaylı sunulmasını sağlayabilir.

Apple Watch Series 10'da OLED ekran teknolojisinin yanı sıra LTPO teknolojisinin de kullanılması bekleniyor. 9to5mac'in haberine göre teknolojinin, ekranın güç verimliliğini artırarak pil ömrüne olumlu etkilerde bulunması muhtemel. Apple, bu sayede pil ömrünü uzatabilir veya daha ince bir kasa tasarımı sunabilir.

APPLE WATCH SERİES 10 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple Watch Series 10'un, klasik olarak iPhone 16 serisiyle birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple’ın Eylül etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleştirileceği söylense de, henüz Apple tarafından resmî bir duyuru yapılmadı ve davetiyeler gönderilmedi.

Apple Watch Series 10, sunduğu yenilikler ve 10. yıla özel tasarımıyla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıracak gibi görünüyor. Etkinlik yaklaştıkça, yeni detaylar ve özellikler de gün yüzüne çıkacaktır.

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