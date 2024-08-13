LG, Apple'dan tazminat talep ediyor! İptal olan Apple Watch projesi LG'ye pahalıya patladı...

Apple, OLED ekranlardan MicroLED ekranlı Apple Watch’a geçiş planlarını teknik zorluklar ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle iptal etti. Bu proje için ana tedarikçi olarak seçilen LG, projenin iptal edilmesi sonrasında yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldı ve bu maliyetlerin karşılanması için Apple’dan tazminat talep ediyor.

Apple'ın yeni telefonunun ismi belli oldu! iPhone 17 Air ne zaman satışa sunulacak? iPhone 17 Air ne kadar?

Apple'ın yeni telefonunun ismi belli oldu! iPhone 17 Air ne zaman satışa sunulacak? iPhone 17 Air ne kadar?

iPhone SE 4, Apple Intelligence alacak mı? iPhone SE 4 ile ilgili bomba iddia

iPhone SE 4, Apple Intelligence alacak mı? iPhone SE 4 ile ilgili bomba iddia

Güney Kore'nin önde gelen elektronik endüstrisi medyalarından The Elec'in bildirdiğine göre, LG, Apple için MicroLED paneller geliştirme konusunda büyük yatırımlar yaptı. Şirket, bu süreçte Tayvan merkezli Ultra Display firmasından gerekli teknolojileri sağlamak amacıyla ABD’de 14 patent aldı. Ancak, bu geliştirme sürecinin maliyetleri Apple tarafından henüz karşılanmadı. Apple’ın bu iddialara nasıl bir cevap vereceği ve herhangi bir ödeme yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

LG, Apple Watch için kullanılacak MicroLED panellerin üretimi için ekipmanlarını Güney Kore’deki Gumi tesisinden Paju tesisine taşıdı. Bu taşınma işlemi, ek nakliye maliyetlerine yol açtı. Ayrıca, LG bu proje için özel bir ekip oluşturmuştu, ancak projenin iptali sonrası bu ekibin durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

LG’nin MicroLED ekranlar geliştirmek için milyarlarca won harcadığı belirtiliyor. MicroLED paneller, standart OLED ekranlara göre daha parlak ve renk doğruluğu açısından üstün olmasına rağmen, yüksek maliyetleri nedeniyle Apple Watch fiyatlarını artırabileceği öngörülüyor.

Apple’ın MicroLED teknolojisine ilk olarak Apple Watch ile geçiş yapmayı planladığı, ardından bu teknolojiyi iPhone ve iPad serilerine de uygulamayı düşündüğü biliniyordu. Wccftech'in haberine göre, Apple’ın bu teknolojiden tamamen vazgeçip geçmediği veya gelecekte kullanıp kullanmayacağı hala belirsiz. Şu an için LG, geliştirme süreci ve ek maliyetler nedeniyle Apple’dan tazminat talep ediyor.