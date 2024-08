Apple'ın yeni telefonunun ismi belli oldu! iPhone 17 Air ne zaman satışa sunulacak? iPhone 17 Air ne kadar?

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 "Slim" modeli, satışları artırmak amacıyla "iPhone Air" olarak konumlandırılabilir. Yeni bir rapora göre bu yeni model Apple'ın iPhone serisinde önemli bir yer edinecek.

2020'den bu yana piyasaya sürülen dördüncü iPhone modelinin (iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 14 Plus ve iPhone 15 Plus) ticari anlamda Apple'ın istediği satış rakamlarını yakalayamadı. Özellikle Plus modelinin, Pro modelden sadece 100 Dolar daha ucuz olması nedeniyle, çoğu müşterinin daha yüksek özelliklere sahip olan Pro modelini tercih ettiği bildirildi.

iPhone 17 "Air" modeli, Apple’ın dördüncü model için yeni bir yaklaşımını temsil edecek. Bu model, iPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasında yer alacak ve daha ince bir tasarıma sahip olacak. MacRumors'un haberine göre, cihaz 2008'de piyasaya sürülen ve MacBook ile MacBook Pro arasında konumlandırılan orijinal MacBook Air ile karşılaştırılıyor.

Analistler Apple'ın satış stratejisinin müşterilerin tercihlerine göre şekillendiğini belirtiyor. Baz model iPhone'dan daha şık bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone 17 Air, yeni tanıtılacak iPhone 17 Pro modelinden de daha güçsüz olacak ve müşterilerin isteklerine göre yeniden tasarlanacak. IPhone "Air" modelinin, önceki yıllarda piyasaya sürülen iPhone mini ve Plus modellerinden daha popüler olması bekleniyor.

GELECEĞE YÖNELİK PLANLAR

IPhone 17 "Air" modelinin daha ince tasarımının daha iyi bir şeye doğru atılmış bir adım olacağı belirtiliyor. Apple'ın gelecekte bu daha küçük tasarıma Pro modelin gücünü sığdırmak isteyeceği iddia edildi. Ancak bunun en erken 2027'de gerçekleşebileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

Bu yeni modelin, Apple'ın iPhone serisinde nasıl bir etki oluşturacağı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.