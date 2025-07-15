Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de özel bakım merkezinde yangın çıktı! 12 engelli vatandaş hastanelik oldu

İzmir'de özel bakım merkezinde yangın çıktı! 12 engelli vatandaş hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de özel bakım merkezinde yangın çıktı! 12 engelli vatandaş hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de gir özel bakım merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 12 engellinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü mağdurlar için harekete geçti.

Yangın Gaziemir ilçesine bağlı Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İzmir'de özel bakım merkezinde yangın çıktı! 12 engelli vatandaş hastanelik oldu - 1. Resim

101 ENGELLİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakım merkezinde kalan 101 engelli, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı.

İzmir'de özel bakım merkezinde yangın çıktı! 12 engelli vatandaş hastanelik oldu - 2. Resim

12 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 engellinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Bakım merkezinde kalan engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi.

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, özel bakım merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul sallandı, işte ilk veriler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de gaz sızıntısı! İnsanlar gece yarısı tahliye edildi - 3. SayfaKocaeli'de gaz sızıntısı! İnsanlar tahliye edildiVan'da kan donduran suikast! Baba ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradı - 3. SayfaBaba ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradıBartın'da dehşet evi! Anne ve genç kızı birbirlerinin gözü önünde... - 3. SayfaAnne ve genç kızı birbirlerinin gözü önünde...Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun - 3. SayfaKonya'daki yangın Isparta sınırına dayandı!Uçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı - 3. SayfaUçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarıYozgat'ta vahşet! Muhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti - 3. SayfaMuhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti
Sonraki Haber Yükleniyor...