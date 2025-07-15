İzmir'de özel bakım merkezinde yangın çıktı! 12 engelli vatandaş hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Temmuz 2025 05:55 - Güncelleme: 15 Temmuz 2025 06:04 - Güncelleme:

İzmir'de gir özel bakım merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 12 engellinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü mağdurlar için harekete geçti.

Yangın Gaziemir ilçesine bağlı Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki özel bakım merkezinin 2. katındaki bir odada çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. 101 ENGELLİ TAHLİYE EDİLDİ Bakım merkezinde kalan 101 engelli, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina dışına çıkarıldı. 12 KİŞİ HASTANELİK OLDU Dumandan etkilenen ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 12 engellinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İlgili Haber Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun Bakım merkezinde kalan engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki diğer bakım merkezlerine yerleştirildi. Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, özel bakım merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İlgili Haber Samsun’da belediye otobüsünde yangın! Seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş