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Samsun’da belediye otobüsünde yangın! Seyir halindeyken alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun’da belediye otobüsünde yangın! Seyir halindeyken alevlere teslim oldu
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Alevlere teslim olan otobüste yolcular hemen tahliye edilirken otobüs demir yığınına döndü. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

Yangın, İlkadım ilçesi Küçük Kolpınar Mahallesi 641. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BBB 90 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş'a ait 13 numaralı otobüs, hat üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Samsun’da belediye otobüsünde yangın! Seyir halindeyken alevlere teslim oldu - 1. Resim 

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Büyük panik yaşayan yolcular hızla otobüsten inerek uzaklaştı.

Samsun’da belediye otobüsünde yangın! Seyir halindeyken alevlere teslim oldu - 2. Resim

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak belediye otobüsü tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Samsun’da belediye otobüsünde yangın! Seyir halindeyken alevlere teslim oldu - 3. Resim

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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