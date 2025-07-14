Edirne'de anız yangını! Karayolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Temmuz 2025 15:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 16:00 - Güncelleme:

Edirne, Yangın, Anız Yangını, İtfaiye, Haber

Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Karayolu ise çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı. İlgili Haber Kabine değişikliği iddiası! Kulisler hareketlendi, gözler verilen tarihe çevrildi Haber verilmesi üzerine Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belli bölgelerde söndürme çalışmalarına katkı sunuyor. İlgili Haber 4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu KÖY SAKİNLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILIYOR Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Geniş alandaki anız yangınına müdahale sürüyor. Öte yandan yangın nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar