Edirne'de anız yangını! Karayolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı
Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Karayolu ise çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.
Haber verilmesi üzerine Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belli bölgelerde söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.
KÖY SAKİNLERİ DE ÇALIŞMALARA KATILIYOR
Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı.
Geniş alandaki anız yangınına müdahale sürüyor. Öte yandan yangın nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.