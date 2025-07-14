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4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da 4 yıl önce vefat eden ağabeyinin mezarına giden adam, toprağa gömülü halde bal mumundan bebek ve bebeğe sarılmış muska buldu. Yetkililer duruma el atarken büyük şok yaşayan adam ise "Nasıl, böyle bir şey yapılabilir?" dedi.

Bartın Gölbucağı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına temizliğe giden İsmail Tekin, 26 Mayıs 2021 yılında vefat eden ağabeyinin mezarının ayak kısmında bir çukur fark etti.

4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu - 1. Resim

BAL MUMUNDAN BEBEK VE MUSKA BULUNDU

Çukurun sebebini öğrenmek için kazan Tekin, şeker kutusu içerisinde bal mumundan yapılmış bir bebek ve muska buldu. İsmail Tekin, önce polise, ardından gazeteci kardeşi Halil Tekin'e haber verdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, mezar çevresine güvenlik şeridi çekti.

4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu - 2. Resim

LABORATUVARDA İNCELENECEK

Ekipler, mezardan çıkan şeker kutusunun içerisinde bal mumundan yapılmış bebek, bebek üzerine sarılmış muska ile Türkçe ve Arapça harflerle yazılmış kağıtlar tespit etti. Polisler, mezardan çıkan bebek, muska ve kağıtlara kriminal labaratuvarda incelenmesi amacıyla el koydu. Polis bunu mezara gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı çalışması başlattı.

4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu - 3. Resim

"KAĞITLARDA AİLE FERTLERİMİZİN ADI YAZIYOR"

Halil Tekin, ağabeyinin mezarına bırakılan muska ve bebeğe anlam veremediklerini belirterek, "Muska ağabeyimin mezarında bulundu ama burada ailemizin diğer fertlerinin de mezarları var. Çıkan kağıtlardaki Türkçe ve Arapça yazılar tam okunmuyor ama aile fertlerimizin isimlerinin yazılı olduğunu öğrendik. Kağıtların ıslak olması ve yazının akması nedeniyle pek okunmuyor. Nasıl, böyle bir şey yapılabilir. Bu kadar büyük bir kin ve nefreti kazanacak ne yapmış olabiliriz. Kimseye bir şey yapmadık. Allah'ın gazabı bunu yazan, yapan ve koyanların üzerine olsun" diye konuştu.

4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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