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Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya&#039;daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını sürüyor. Çok sayıda ekibin canla başla müdahalesine rağmen alevler rüzgar sebebi ile Isparta sınırına kadar ulaştı. Köylerde güvenlik önlemlerdi arttırıldı. Şuan için bir tahliye gerçekleşmedi ama valilikten yapılan açıklamada halka hazırlıklı olun çağrısı yapıldı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi yakınlarında dün sabah çıkan orman yangını, kuvvetli  rüzgar sebebiyle hızla yayıldı. Yangının, tarlada yakılan anızın ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öğrenildi.

Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun - 1. Resim

Akşam saatlerine kadar 3 helikopterle havadan müdahale edilen yangına karadan müdahale devam ediyor.

Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun - 2. Resim

ALEVLER ISPARTA SINIRINA DAYANDI

Konya'da başlayan yangın, öğle saatleri itibarıyla Isparta sınırına kadar ilerledi. Alevlerin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyüne yaklaşık 3 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Yangının ilerleme riski nedeniyle Isparta'ya bağlı sınır köylerinde herhangi bir tahliye yapılmazken güvenlik amaçlı önlemler alındı.

Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun - 3. Resim

ISPARTA VALİLİĞİ UYARDI: HAZIRLIKLI OLUN

Isparta Valiliğinden alınan bilgiye göre, ekipler gelişmeleri yakından takip ederken olası bir sıçramaya karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılar yapıldı. Yangının kontrol altına alınması için her iki ilde de yoğun mücadele sürüyor. Yangının sınır bölgesindeki ormanlık alanlarda da tehdit oluşturduğu belirtilirken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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