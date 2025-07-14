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Konya'nın ciğerleri yanıyor! Alevler büyümeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, son haftalarda meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Konya'nın Doğanhisar ilçesine sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. İtfaiye ve orman ekiplerine destek olarak 3 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya'da başlayan orman yangını bölge halkını korkuttu.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güvendik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Konya'nın ciğerleri yanıyor! Alevler büyümeye başladı - 1. Resim

YANGINA HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, tarladaki anızların yakıldığı sırada alevler ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekiplerine destek olarak 3 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Doğanhisar Güvendik mevkiinde meydana gelen orman yangınına, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm ekiplerimiz sahada görev yapmaktadır. Yangının anız yakılması sonucu çıktığı tespit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza anız yakmamalarını ve yangına sebebiyet verici her türlü davranıştan kaçınmalarını önemle hatırlatırız" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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