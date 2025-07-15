Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Van'da kan donduran suikast! Baba ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradı

Van'da kan donduran suikast! Baba ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Van&#039;da kan donduran suikast! Baba ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradı
Van, Suikast, Kalaşnikof, Saldırı, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da bir otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda araçta bulunan baba öldü, yanındaki kızları ise yaralandı. Polis kaçan zanlının peşine düştü.

Olay İpekyolu ilçesine bağlı Kale Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir araçtaki baba ve kızlarına kalaşnikofla saldırı düzenledi.

BABA ÖLDÜ, 3 KIZI YARALI

Saldırıda baba ve 3 kızı yaralanarak bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba hayatını kaybederken, kızlarının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bartın'da dehşet evi! Anne ve genç kızı birbirlerinin gözü önünde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bartın'da dehşet evi! Anne ve genç kızı birbirlerinin gözü önünde... - 3. SayfaAnne ve genç kızı birbirlerinin gözü önünde...Konya'daki yangın Isparta sınırına dayandı! Validen açıklama geldi: Hazır olun - 3. SayfaKonya'daki yangın Isparta sınırına dayandı!Uçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarı - 3. SayfaUçuruma yuvarlanarak ters dönen otomobilde can pazarıYozgat'ta vahşet! Muhtar ve oğlunu köyün ortasında katletti - 3. SayfaMuhtar ve oğlunu köyün ortasında katlettiMuğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaMuğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandıKamyon, 8 metre yükseklikten restoran bahçesine uçtu! - 3. SayfaKamyon, 8 metre yükseklikten restoran bahçesine uçtu!
Sonraki Haber Yükleniyor...