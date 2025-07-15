Van'da kan donduran suikast! Baba ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Van'da bir otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda araçta bulunan baba öldü, yanındaki kızları ise yaralandı. Polis kaçan zanlının peşine düştü.
Olay İpekyolu ilçesine bağlı Kale Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir araçtaki baba ve kızlarına kalaşnikofla saldırı düzenledi.
BABA ÖLDÜ, 3 KIZI YARALI
Saldırıda baba ve 3 kızı yaralanarak bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba hayatını kaybederken, kızlarının tedavisinin devam ettiği bildirildi.
POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş