Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de kan donduran olay: Hastanenin önünde baba ile oğluna dehşeti yaşattılar!

Kocaeli'de kan donduran olay: Hastanenin önünde baba ile oğluna dehşeti yaşattılar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de kan donduran olay: Hastanenin önünde baba ile oğluna dehşeti yaşattılar!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hastane önünde silahla vurulan baba ve oğul hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından baba Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu'na (30) silahla ateş edildi.

Kocaeli'de kan donduran olay: Hastanenin önünde baba ile oğluna dehşeti yaşattılar! - 1. Resim

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Baba ve oğlunun olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlk kez Rusya tarafından tanındılar! Taliban hükümeti için kritik gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Döviz ve altın hırsızlarına nefes kesen operasyon! Sivas'ta sıcak saatler yaşandı - 3. SayfaDöviz ve altın hırsızlarına nefes kesen operasyon!Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez - 3. SayfaAilesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmezYozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaYozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı varİstanbul Silivri'de orman yangını kontrol altına alındı! Valiliktan açıklama geldi - 3. Sayfaİstanbul Silivri'deki orman yangını kontrol altında2 haftalık hamile eşini öldürmüştü: Katil zanlısının iddiasına mahkeme başkanından sert tepki - 3. SayfaKatil zanlısının iddiasına mahkeme başkanından sert tepkiKoreli fenomeni sokak ortasında taciz etmişti: 71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu - 3. Sayfa71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...