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Silahla öldürüp kaçtı, valizde saklandı! Yakalanınca cinayeti itiraf etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cinayet, İstanbul, Güngören, Esenyurt, Silahlı Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Güngören ilçesinde Reşit Ayten'i (34) silahla öldürdüğü iddia edilen şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Şenol K. (22), gardırobun üzerindeki valizin içerisine saklanırken gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Güngören'e bağlıMareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir sokakta Reşit Ayten'insilahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, hayatını kaybeden kişinin çeşitli suçlardan 20 kaydı ve 11 aranması bulunduğunu belirledi.Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin Şenol K. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, Esenyurt'ta kaldığı rezidansa özel harekat polisi destekli operasyon yapıldı.Cinayet büro ekipleri, şüpheliyi gardırobun üzerindeki valizde saklanırken yakaladı.

3 RUHSATSIZ TABANCA, 23 FİŞEK, UYUŞTURUCU...

Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah şarjörü, 23 fişekle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelinin çeşitli suçlardan 19 kaydı ve 4 aranmasının olduğu belirlendi.

Silahla öldürdü, valizde saklandı! Yakalanınca cinayeti itiraf etti - 1. Resim

KARAKOLDA CİNAYETİ KABUL ETTİ

Maktulle alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde cinayeti kabul etti.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şenol K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAÇTIĞI AN KAMERADA

Şüphelinin cinayetin meydana geldiği sokaktan koşarak, uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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