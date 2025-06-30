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Görüntüler inanılmaz! Esenyurt'ta düğün konvoyunu uyaran karı-koca linçten son anda kurtuldu

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Esenyurt, Düğün Konvoyu, Trafik, Olay, Haber
3. Sayfa Haberleri

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düğün konvoyu bir kez daha trafikte dehşet saçtı. Ters yönde ilerleyerek yolu tamamen kapatan konvoy, geçiş yapmak isteyen bir sürücüyle tartışmaya girdi. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kalabalık grup, içinde bir kadının da bulunduğu araca saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Trafikte yaşanan bir olay, düğün konvoylarının tehlikesini bir kez daha göz önüne serdi.

Olay, dün Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Ters yönde ilerleyerek yolu tamamen kapatan bir düğün konvoyu, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Kutlama yaptıkları sırada bir araç sürücüsü ve eşi duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konvoydaki bazı şahıslar araca taş ve yumrukla saldırdı.  

Aracın ön ve arka camına defalarca taş atan magandalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Görüntüler inanılmaz! Esenyurt'ta düğün konvoyunu uyaran karı-koca linçten son anda kurtuldu - 1. Resim

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜLER!

Olay yerindeki görüntülerde bazı kişilerin, "Burası kalabalık, aracınıza binin" ve "Masrafınızı karşılayalım" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştığı ancak öfke dolu grubun araca saldırmaktan geri durmadığı görüldü. 

Olay, saldırıya uğrayan araçtaki vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

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