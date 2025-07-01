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Dilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Elazığ, Anneler Günü, Olay, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

1 çocuk annesi Dilara Günana, hakkındaki kayıp ihbarı sonrası yapılan arama çalışmalarında Anneler Günü'nde toprağa gömülü olarak bulunmuştu. Cinayete kurban gittiği öğrenilen talihsiz kadının katili ilk duruşmada her şeyi itiraf etti. Açıklamalarını soğukkanlı bir şekilde yapan zanlının verdiği detaylar kan dondurdu.

Elazığ'da 4 Mayıs 2024'te kaybolan ve 8 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyünde gömülü halde bulunan 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık V.K. ile birlikte suça iştirakten yargılanan babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. katıldı.

Dilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu... - 1. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Maktulün ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık V.K., mahkemedeki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Günana ile 6 ay önce tanıştıklarını ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu belirten V.K., olay günü kadının sabah saatlerinde kendisini arayarak köye geleceğini söylediğini aktardı.

Dilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu... - 2. Resim

25 METRE MESAFEDEN KAFASINDAN VURDU

Günana'nın konuşmalarını gururuna yedirmediğini öne süren V.K., yaklaşık 25 metre mesafeden başına tek el ateş ettiğini ifade etti. Sanık V.K. daha sonra, kadının öldüğünü anlayınca, inşaat halindeki evlerinden kürek alarak cesedi ilk olarak taş altına sakladığını, ardından battaniyeye sararak eşekle yaklaşık bir saat yol giderek Sedeftepe köyü Armutluk mevkiine daha önce defineciler tarafından kazılmış 3 metrelik bir çukura gömdüğünü, cesedin üzerine kireç döktüğünü ve gece saat 02.00 sularında köye döndüğünü söyledi.

Dilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu... - 3. Resim

DURUŞMASI ERTELENDİ

Ayrıca, sanık V.K., daha önceden köyde yaşanan bir olaydan dolayı kolluk kuvvetlerinin tüfeklerine el koyduğunu söyledi. V.K., yaklaşık 6 ay önce ailesinden gizli bir silah aldığını ve cinayette kullandığı silahtan aile bireylerinden kimsenin haberi olmadığını ifade etti. 

Dilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu... - 4. Resim

Mahkeme duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 29 Eylül'e erteledi.

Dilara Günana cinayetinde flaş gelişme! Cesedi Anneler Günü'nde bulunmuştu... - 5. Resim

Fotoğraftaki Dilara Günana'nın kızı

Talihsiz çocuk annesinin cansız bedeninin kaldırıldığı morg önünde hiçbir şeyden habersiz oyunlar oynamıştı. O anlar ise görenlerin yüreğini dağlamıştı. Evlat acısı ile yıkılan Dilara'nın annesi torununa kendisinin bakacağını söylemişti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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