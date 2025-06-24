Acı haberler peş peşe geldi, babaları gözleri önünde can verdi! Hem İzmir hem de Kocaeli...

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2025 05:02 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 05:45 - Güncelleme:

İzmir ve Kocaeli'de meydana gelen iki benzer kazada can kayıpları yaşandı. Buca'da bir gencin kullandığı motosiklete kamyonet çarptı, arkasında oturan babası öldü. Gölcük'te ise araba ile çarpışan motosiklet bir babayı daha hayattan kopardı. 8 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

Trafik kazaları beraberinde ölümleri de getirdi. Dün gece iki eve ateş düştü, çocuklar babasız kaldı. İZMİR'DE MOTOSİKLET KAMYONETE ÇARPTI İzmir'in Buca ilçesinde kamyonetin motosiklete arkadan çarpması sonucu motosikletteki baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Buca'dan Bornova istikametine giden Ö.Y'nin (31) kullandığı kamyonet, İzmir Çevre Yolu Kaynaklar Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyreden K.G. (23) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. YOLA SAVRULAN BABA CANINDAN OLDU Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan babası M.G. (50) yola savruldu. Motosiklet, yaklaşık 30 metre ormanlık alana sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan K.G'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. M.G'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyonet sürücüsü Ö.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı. KOCAELİ'DE BABA ÖLDÜ, 8 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALANDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, 8 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Kocayusuf Caddesi'nde meydana geldi. M.T.K. yönetimindeki otomobil ile Nail Kurban (48) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada baba ile oğlu Mert Ali Kurban (8) ağır yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Nail Kurban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Mert Ali Kurban ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş