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Haberler > Yaşam > İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Canlarından bezen insanlar kişisel bakımlarından tutun da tuvalet ihtiyaçlarını gidermeye kadar mağdurlar. Abdest alacak suları dahi olmayan vatandaşlar "Susuz köy olur mu?" diye isyan etti.

İzmir Bornova’ya 14 kilometre uzaklıkta yaklaşık 500 hanesi bulunan Yakaköy Mahallesi’nde sularının kesik olması sebebiyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Suların akmaması yüzünden duş, kişisel bakım, temizlik gibi temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerleri için tankerle su taşıyor.

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 1. Resim

Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 2. Resim

Ellerinde, “İnsan açlıktan ölebilir ama susuzluk delirtir, delirtmeyin bizi”, “Seçimlerde astığınız ceket bir gün düşebilir”, “Sayın Tugay, Cemil isminin anlamını bilir misiniz? Hiç uymamış hiç” yazılı dövizler taşıyan grup “Köylü burada, Başkan nerede?”, “Başkan uyuma, mahallene sahip çık” sloganı attı.

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 3. Resim

ABDEST ALACAK SU DAHİ YOK!..

Mahalle sakini Emine Kaptan da (81) “Sular yok abdest alamıyorum. Susuz köy olur mu? Oğlum Bornova’dan su getiriyor, bu olur mu?” diye konuştu.

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 4. Resim

Ali Osman Kaptan ise vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için ormana ya da dağa gittiğini ifade etti. Kaptan, çamaşırları da Bornova’da yıkattıklarını anlattı.

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 5. Resim

Evine tankerle su taşıyan Osman Doğa, “Suyu olan arkadaşlardan parayla alıyoruz” dedi.

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 6. Resim

İzmir'in dibinde yaşandı, insanlar çılgına döndü! Abdest bile alamıyor, ormana gidiyorlar - 7. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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