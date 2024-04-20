Boeing, 2023 yılına kadar uçan arabaları Asya'ya getirmeyi hedefliyor!

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 2023 yılına kadar Asya'da uçan araba işine girmeyi planlıyor. Asya'da trafiğin yoğun olduğu yerlerde uçan arabaların sağlayacağı hızlı ve kısa mesafeli yolculuklarda avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

Boeing Baş Teknoloji Sorumlusu Todd Citron planlarını Nikkei'ye açıkladı.

Şirket, yan kuruluşu olan Wisk Areo'da elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı geliştiriyor. Uçak, eVTOL araçları arasında nadir görülen otonom teknolojiyi benimsiyecek. Plan, Asya'ya açılmadan önce ilk olarak ABD'de sertifika almak. Boeing'in uçağı eVTOL taşımacılık hizmetleri sağlamayı amaçlayan şirketlere mi yoksa hizmetleri kendisinin mi işleteceği şu anda belli değil.

Boeing şu anda Japonya da dahil olmak üzere ilk Asya pazarını seçme kararı aldı. Japonya'da yerli girişim SkyDrive ve Alman Volocopter'in 2025 Osaka Dünya Fuarı'nda hava taksi hizmeti vermesi planlanıyor. Boeing, Nagoya'da bir araştırma ve geliştirme üssü açtı. Japonya'da ilk olarak 2022 yılında Ar-Ge faaliyetlerine başlayan Boeing, şimdiye kadar başka şirketlerden yer kiralıyordu fakat kendi alanlarını açma kararı aldılar.

Boeing şu anda Japonya'da 12 ülkeden 27 Ar-Ge personeli istihdam ediyor ve gelecekte bu sayıyı 50'ye çıkarmayı planlıyor. Şirket Nagoya üssünü uçak tasarımı ve üretimi, sürdürülebilir havacılık yakıtı ve hidrojen yakıt hücreleri için dijital araçlar geliştirmek üzere kullanacak.

Ayrıca uçak gövdelerinde kullanılan kompozit malzemeler (geri dönüşüm teknolojisi ve üretim kapasitesini artıracak yöntemler dahil) ve fabrika robotları üzerinde de araştırmalar yapacak.