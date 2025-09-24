Cep telefonu kullananlar için sessiz tehlike: Bluetooth
Cep telefonu kullananlarla ilgili kritik bir açıklama geldi. Telefonlarda bulunan Bluetooth özelliğinin güvenlik zafiyetine dönüştüğü uyarısı yapılırken, yazılımlar aracılığıyla cihazlara Bluetooth ile bağlanılabilindiği belirtildi.
Günümüzde akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla art niyetli dolandırıcılara da yeni kapılar açılmış oluyor. Dolandırıcılar son olarak Bluetooth'u açık cihazlara bağlanarak art niyetli işlemlerde bulunabiliyor.
Bluetooth özelliğinin sessiz bir tehlikeye dönüşebileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu şunları söyledi:
"ŞU ANDA BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ HALİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"
"Bugüne kadar birçok alanda siber güvenlikle ilgili konulardan bahsedildi. Tabii bahsetmeyi biraz geri plana bıraktığımız ya da toplumda çok fazla farkında olunmayan da bir konu var, bu da Bluetooth konusu. Cihazların artması ile birlikte kulaklık olsun, aracımıza bindiğimiz zaman doğrudan telefonumuzla oradaki sistemi birleştirmek adına olsun birçok yerde Bluetooth özelliğini kullanmaktayız. 20-25 yıl önce bu gelişme bulunduğu zaman da birçok kişiyi heyecanlandıran bir teknolojiydi ve gerçekten de çok büyük katkıları da oldu. Ancak şu anda bir güvenlik zafiyeti haline dönüşmüş durumda. Elbette bunun için de yapabileceklerimiz var ama öncelikle Bluetooth'un da bir sessiz tehlike olduğunu vurgulamak istiyorum"
NASIL ÖNLEM ALINMALI?
Özelliğin kullanılmadığı zamanlarda kapatılması gerektiğinin altını çizen Topuzoğlu, şöyle devam etti:
"Burada bununla ilgili bir takım yazılımlar kullanarak cihazlara bağlanabiliyorlar. Burada da bizim yapmamız gereken ilk önlem Bluetooth özelliğini sürekli açık bırakmamak. Çünkü sürekli açık olduğu zaman bir tarama durumunda bu frekanslar üzerinden cihazı aynı şekilde siber saldırıya maruz bırakmış oluyorsunuz. Aynı şekilde ismini gizlemek yani cihazınızın ismini açık bırakmamak yapılabilir. En azından taramalarda bulunmamış olacak. Yine bilinmeyen cihazlara bağlanılmaması gerekiyor. Çünkü haliyle yeni bir cihaz alındığında da bir takım riskleri yanında almış oluyorsunuz"