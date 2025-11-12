Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Papara para iadesi yapılacak tarih açıklandı mı? İadeye ilişkin açıklama yapıldı

Papara para iadesi yapılacak tarih açıklandı mı? İadeye ilişkin açıklama yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Papara para iadesi yapılacak tarih açıklandı mı? İadeye ilişkin açıklama yapıldı
Haberler

Papara'ya 27 Mayıs'ta kayyum ataması yapıldı ve 31 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal edildi. Uzun süredir hesaplarına erişilemeyen kullanıcıların beklediği haber geldi. Peki, Papara para iadesi yapılacak tarih açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar....

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izni iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Papara'nın fon iadelerinin belirlenen takvim çerçevesinde yapılacağını duyurdu.

Uzun süredir hesaplarına erişemeyen bazı Papara kullanıcıları henüz bakiyelerini alamadıklarını belirterek iade sürecini yakından araştırmaya başladı. 

PAPARA PARA İADESİ YAPILACAK TARİH AÇIKLANDI MI? 

Şu an için papara para iadesinin hangi gün tamamlanacağına dair net bir bilgi paylaşılmamıştır. 

Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Kullanıcımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Para ve fon iadeleri ilgili mevzuat kapsamında Papara tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz”

 

Papara açıklamasına bakıldığında, fon iadeleri ve hesap kapatma sürecinin TCMB düzenlemeleri doğrultusunda yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

