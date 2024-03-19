NVIDIA yeni nesil insansı robot GR00T’u tanıttı! İşte özellikleri

İnsansı robotlara yapay zeka teknolojisini entegre etmek isteyen NVIDIA çalışmalara başladı. Şirket, proje için dünyanın en büyük robotik şirketlerini bir araya getirdi.

NVIDIA yıllık geliştirici konferansı (GTC) kapsamında üretken yapay zeka barındıran, insansı robotlar inşa etmek için yöneldiği bir yazılım ve donanım platformunun duyurusunu yaptı.

Şirket duyuruda, yeni platformun yapay zeka ve robota güç verecek bir bilgisayar sistemiyle oluşacağını, genAI (üretken yapay zeka) ve diğer araçları içeren bir yazılım paketinden oluşacağını duyurduğu Project GR00T'u duyurdu. GR00T, NVIDIA'nın yeni donanımlarını desteklemekte ve proje için kullanılan NVIDIA Blackwell mimarili grafik işlemcilerle 800 teraflopluk verinin yapay zeka için dönüştürülebildiğini söyledi. GR00T, "Generalist Robot oo Technology" anlamına geliyor.

TAKLİT ROBOTLAR

NVIDIA CEO'su ve kurucu olan Jensen Huang, GROOT ile ilgili bir tanıtım yaptı. GR00T'un desteklediği özellikler arasında doğal dili anlamak ve insanların yaptıkları hareketleri izleyerek taklit etmek için tasarlanan robotlar olduğunu söyledi.

Huang, "Genel insansı robotlar için temel modeller oluşturmak, günümüzde yapay zekada çözülmesi gereken en heyecan verici sorunlardan biridir. Dünyanın dört bir yanındaki önde gelen robot bilimcilerin, yapay genel robot bilimine doğru dev adımlar atmaları için olanak sağlayan teknolojiler bir araya geliyor." dedi.

PROJECT GR00T'UN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

GR00T, özünde bir çeşit kum havuzu ve geliştiricilerin, insansı robotlarda yapay zekâlar oluşturabilmelerine temel sağlıyor. NVIDIA'nın teknolojilerinin donanımsal ve yazılımsal olarak altyapısında görev aldığı bu proje sayesinde, insansı robotlarda bulunan yapay zekâların hem taklit edilerek hem de kendi kendilerine deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilmesini ve çevresiyle etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde çoklu model öğrenmelerinin yolu açılıyor ve yapay zekâlar böylece daimi gelişim sağlayabiliyor.