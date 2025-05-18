Çin de oyuna girdi! Uzayda uydu savaşları

Starlink ve Amazon’un ardından uzay yarışına Çin de dâhil oldu. Uzayda 2.800 uyduluk yapay zekâ ağı kurmayı hedefleyen Çin ilk uydularını başarıyla fırlattı.

ÖMER TEMÜR - Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink hâlihazırda 8.000’den fazla uydu işletiyor ve 125 ülkede 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Starlink gibi Amazon da küresel geniş bant internet kapsama alanı sağlamak için 3.236 uyduluk bir takımyıldız konuşlandırmayı hedefliyor. Amazon bu kapsamda geçtiğimiz ay 27 Kuiper internet uydusundan oluşan ilk uydularını uzaya gönderdi. Uzayda Elon Musk- Jeff Bezos yarışına sessiz kalmayan Çin de “yarışta ben de varım” dedi.

ADA Space ve Zhejiang Lab ortaklığında geliştirilen ilk 12 uydu, bu hafta bir Chang Zheng 2D roket ile alçak dünya yörüngesine taşındı.

UZAYDA VERİ İŞLEYECEK

Uluslararası basına “Three-Body Computing Constellation” olarak tanıtılan bu proje görünüşte Starlink ile benzer bir yapıya sahip olsa da Starlink’ten farklı bir amaca hizmet ediyor.

SpaceX tarafından kurulan Starlink dünyanın dört bir yanına internet bağlantısı sağlamak için veri transferi yaparken, Three-Body Computing Constellation veriyi doğrudan uzayda işleyecek. Bu sistemin en dikkat çekici özelliği, verileri doğrudan yörüngede işleyerek kara tabanlı veri merkezlerine olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltması. 12 uydudan oluşan ilk aşama, saniyede 5 peta işlem (5 POPS) kapasitesine sahip olacak.

Bu, bir saniye içinde beş katrilyon hesaplama yapabilen devasa bir işlem gücüne karşılık geliyor. Yani bu sistemin sadece ilk aşaması bile yüksek performanslı bir süper bilgisayar ile yarışabilecek düzeyde olacak. Ayrıca her bir uyduda 30 terabaytlık dâhili depolama alanı bulunuyor ki bu da topladıkları verileri yer istasyonlarından tamamen bağımsız olarak uzun süre boyunca saklamalarına ve işleyebilmelerine imkân sağlıyor. Gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ile donatılmış olan uydular arasında 100 Gbps hızında lazer bağlantılar kurulabiliyor; böylece yüksek hızlı veri alışverişi de mümkün oluyor.