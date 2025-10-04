Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Adana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldi

Adana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da gerçekleşen bir taksi yolculuğu, hafızalardan silinmeyecek bir olaya sahne oldu. Duraktan gelen acil çağrı üzerine yola çıkan taksi şoförü, aracına binen hamile kadının doğum yaptığını gördü. Hastaneye yetişmeye çalışırken bebek araçta dünyaya geldi.

Bebeğin kordon bağı takside kesildikten sonra anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taksi şoförü ailenin bundan sonraki yolculuklarından ücret almayacağını açıkladı.

DOĞUM SANCISI ARTTI, BEBEK ARAÇTA DÜNYAYA GELDİ

Taksici Samet Aygün (30), duraktan gelen acil çağrı üzerine Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yolcu almaya gitti. Suriyeli Yesen ailesini alan taksici Aygün, onları hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada hamile annenin doğum sancısı arttı, ardından da bebek aracın içinde dünyaya geldi. Anne erkek bebek dünyaya getirirken göbek kordonu hastane önünde sağlık ekibi tarafından araçta kesildi. Hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldi - 1. Resim

"GÖBEK KORDONU TAKSİNİN İÇİNDE KESİLDİ"

Yaşadığı olayı İHA muhabirine anlatan taksici Samet Aygün, "Durakta oturup çay içiyordum. Durağa telefon geldi. Acil olunca bende hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş" dedi.

Adana’da acil doğum anı: Takside erkek bebek dünyaya geldi - 2. Resim

TAKSİCİDEN ANLAMLI JEST

Aygün, yaşadığı olaya farklı bir jestle de imza attı. Aygün "Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını Evren Taksi olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
