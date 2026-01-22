İspanya’da bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmada Türkiye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 12 kişi yakalandı. Bunlardan 10'u tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kamer Shipping’e ait tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu; bazı ulusal yazılı ve görsel medyada yer alan "Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlerin ardından resen soruşturma başlatılmıştı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklanırken, 2 isim ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. tutuklanırken; A.A. ve M.B.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KAMER SHİPPİNG'E EL KONULDU

Öte yandan, United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına resen el koyulduğu kaydedilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası