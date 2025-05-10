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Yarım asırlık Venüs görevi sona erdi! Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482 yer yüzüne çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yarım asırlık Venüs görevi sona erdi! Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482 yer yüzüne çakıldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Venüs'ü keşfetmek amacıyla 1972 yılında yörüngeye fırlatılan Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482 Hint Okyanusu’na düştü.

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında fırlatılan Kosmos-482 uzay aracı, 50 yıl süren yörüngedeki yolculuğunu tamamladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Venüs'ü keşfetmek amacıyla fırlatılan ve uzun süredir işlevsiz olan Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482’nin bugün yerel saatle 09.24’te atmosferin yoğun katmanlarına girerek, Andaman Adası’nın yaklaşık 560 km batısında ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın batısında, Hint Okyanusu’na düştüğünü bildirdi.

ROSCOSMOS, uzay aracının inişinin, Rusya'nın Dünya’ya yakın uzayda tehlikeli durumlar için kurduğu otomatik uyarı sistemi tarafından yakından izlendiğini aktardı.

ARIZA NEDENİYLE HEDEFİNE ULAŞAMAMIŞTI

Kosmos-482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'ü keşfetmek amacıyla fırlatılmıştı. Ancak, üst kademe sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle hedefine ulaşamadı ve Dünya çevresinde yüksek eliptik bir yörüngede kaldı. Uzay aracı son 50 yıl boyunca alçalan bir yörüngede Dünya’ya yaklaşıyordu.

RUS ARAŞTIRMACI 20 NİSAN'DA AÇIKLAMIŞTI

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Nathan Eismont, 20 Nisan’da Kosmos-482'nin Dünya atmosferine gireceğini ve neredeyse tamamen yanacağını söylemişti.

NASA'DAN "BELİRSİZLİK" AÇIKLAMASI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise daha önce yapılan açıklamayla, "Kosmos-482’nin potansiyel yeniden giriş rotasının çoğu Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusları üzerinde olsa da, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya veya Avustralya'nın bazı bölgeleri üzerinden de yeniden girebilir. Yeniden girişe kadar belirsizlik oldukça büyük olacak" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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