Lipton, Türkiye'den çekiliyor mu? Resmi açıklama geldi

39 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Lipton, Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçesindeki yaş çay işletme tesislerini Özgür Çay A.Ş'ye devrediyor.

LİPTON'UN RİZE'DEKİ İKİ FABRİKASI EL DEĞİŞTİRİYOR

Lipton'dan yapılan açıklamada, "Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denildi.

LİPTON TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Bu gelişme Lipton'un Türkiye'den çekildiği iddialarına neden oldu. Lipton'un dün yaptığı açıklamada Türkiye faaliyetlerinin süreceğini belirtilirken, "2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir" denildi.

"LİPTON'UN ÇEKİLMESİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Lipton'un tesislerini devralacak Öz-Gür Çay A.Ş'den de konuya dair bir açıklama geldi. Öz-Gür Çay A.Ş yetkilileri CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, "Lipton'un çekilmesi gibi bir durum yok. Sadece yaş çay işleme tesislerinin devrini yaptık. Sakarya'daki paketleme tesisleri hala Lipton'da" diyerek markayı satın almadıklarını duyurdu.

Öz-Gür Çay A.Ş'nin açıklamasının devamı şöyle: "Lipton hala gıda kimliğiyle devam ediyor. Lipton tedarikçi ortaklarıyla devam edecek. Bu süreç Rekabet Kurulu'na sunuldu. Lipton Gıda ve Çay Sanayi kimliği devam ediyor."