Çocuklar için büyük risk! Instagram'daki bu özellik tartışma konusu

Çocuklar için büyük risk! Instagram'daki bu özellik tartışma konusu

- Güncelleme:
Çocuklar için büyük risk! Instagram&#039;daki bu özellik tartışma konusu
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Instagram'ın yakın zamanda kullanıma sunduğu 'harita' özelliğine tepki yağıyor. ABD'de bulunan savcılar ise çocukların risk altında olduğunu belirterek yeni özelliğin kaldırılmasını istedi.

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, her geçen gün yeni bir özelliğini kullanıma sunuyor. 6 Ağustos'ta tanıtılan 'harita' özelliği ise yayınlanır yayınlanmaz tartışmalara neden oldu.

Yeni özellik, kullanıcıların konumlarını uygulama üzerinden paylaşmasına olanak tanıyor ancak bu özelliğin çocuklar açısından büyük risk taşıdığı belirtiliyor.

"ACİL ÖNLEM ALINSIN" TALEBİ

ABD genelinde 37 eyaletin başsavcısı, bu özelliğin özellikle reşit olmayan kullanıcılar için tehlike oluşturabileceğini vurguladı ve Meta’dan acil önlemler alınması talep edildi.

Başsavcıların yazdığı mektupta, “Sınırsız konum paylaşımı, çocukların cinsel istismara uğrayabilecekleri gerçek dünya hedefleri haline gelmesini kolaylaştırabilir” uyarısı yapıldı.

Instagram CEO’su Adam Mosseri ise özelliğin kullanıcıların iki kez onay vermesiyle aktif hale geldiğini belirtti ancak çok sayıda kullanıcı ise, arkadaşlarının konumlarını ekran görüntüsü alıp paylaştığını ve özelliği kapatmaya çalışırken zorlandıklarını belirtti.

META "KAPATILABİLİR" DEDİ

Meta sözcüsü Andy Stone, 'harita' özelliğinin varsayılan olarak kapalı olduğunu, kullanıcıların istedikleri zaman devre dışı bırakabileceğini ve ebeveynlerin çocuklarının konum paylaşımını kontrol edebileceğini açıkladı.

Ancak eyalet savcıları, kullanıcıların özelliği kolayca kapatabilmesi için basit bir çözüm talep etti.

