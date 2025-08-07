Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram'a üç yeni özellik! Daha fazla etkileşim mümkün...

- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, yeni özelliklerini duyurdu. Bu özellikler ile kullanıcıların arkadaşlarıyla daha fazla etkileşim kurması amaçlanıyor. İşte o özellikler...

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, bir dizi yeni özeliği kullanıma sunuyor. Bu güncellemeler ile gönderi ve reels paylaşımı, konum haritası ve Reels için arkadaş sekmesi tüm dünyada kullanıma açıldı.

İÇERİKLER YENİDEN PAYLAŞILABİLECEK

TRT Haber'in Techtimes'tan aktardığı habere göre; Instagram kullanıcıları artık başkalarının herkese açık gönderi ve reels’lerini kendi profillerinde yeniden paylaşabilecek. Paylaşım yapılan içeriklerde orijinal içerik üreticisinin adı mutlaka görünecek.

Meta'dan yapılan açıklamada, "Yeniden paylaşılan içerikler, arkadaşlarınızın ve takipçilerinizin akışlarında önerilecek. Ayrıca profilinizde ayrı bir sekmede saklanacak" açıklamasını yaptı.

KONUM PAYLAŞIMI AÇIK

Instagram, artık kullanıcıların son aktif konumlarını isteğe bağlı olarak arkadaşlarıyla paylaşmasına imkan tanıyor. Harita üzerinden arkadaşlarınızın veya içerik üreticilerin nerelerden paylaşım yaptığını görebilmeniz mümkün.

Özellik kullanıma kapalı olarak geliyor ve yalnızca kullanıcı izin verirse aktif hale geliyor. Konum paylaşımı istenildiği anda kapatılabiliyor.

REELS'A 'ARKADAŞLAR' SEKMESİ

Instagram, Reels kısmına yeni bir 'arkadaşlar' sekmesi ekledi. Bu sekmede, arkadaşlarınızın etkileşimde bulunduğu herkese açık içerikleri görebileceksiniz.

Yılın başında test edilmeye başlanan özellik, artık küresel olarak tüm kullanıcılara açıldı. Sekmeye, Reels ekranının üst kısmından ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, bu sekmede nelerin gösterileceğini kendi ayarlarıyla kontrol edebilecek.

