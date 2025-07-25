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'İtibarım zedelendi' dedi, dava açtı! Instagram'daki 'taklit' hesaba 2 yıl hapis istemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü isimlerin etkinlik organizatörü Sevgi Damla Arslan, Instagram'daki fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirterek mahkemeye başvurdu. Bilirkişi raporu 'haksız rekabet' dedi, sanık hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan ve birçok ünlü ismin çocuğunun doğum günü partisi gibi çeşitli etkinliklerini organize eden Sevgi Damla Arslan, mahkemenin kapısını çaldı.

Ticari amaçla kullandığı Instagram hesabının tüm haklarının kendisine ait olduğunu ancak vermiş olduğu hizmetlerle ilgili fotoğrafların başka bir sayfa tarafından kullanıldığını söyleyen Arslan, kendisinden izin alınmadığını belirtti. Sabah'ın haberine göre; düzenlediği etkinliklere ait fotoğrafların kullanılması nedeniyle ticari itibarının zedelendiğini ve müşteri kaybı yaşadığını ifade eden Arslan, suç duyurusunda bulundu.

'İtibarım zedelendi' dedi, dava açtı! Instagram'daki 'taklit' hesaba 2 yıl hapis istemi - 1. Resim

BİLİRKİŞİ RAPORU 'HAKSIZ REKABET' DEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sayfanın Şehnaz U. tarafından kullanıldığı belirlendi. Alınan bilirkişi raporunda, müştekiye ait hesaptaki fotoğrafların şikâyete konu hesapta kullanıldığı, başkasına ait ticari fotoğrafların izin alınmaksızın yine ticari amaçla kullanılmasının müşteki şirket aleyhine haksız rekabet olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şüphelinin müştekiye ait fotoğrafları kendi sayfasında kullandığını, aynı iş alanında faaliyet gösteren şüphelinin eyleminin karışıklığa sebebiyet vereceğini ve haksız rekabet suçunu oluşturduğunu kaydetti.

Şehnaz U. hakkında Ticaret Kanunu'nda yer alan "haksız rekabet" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'İtibarım zedelendi' dedi, dava açtı! Instagram'daki 'taklit' hesaba 2 yıl hapis istemi - 2. Resim

"İTİBARIM ZEDELENDİ"

Mahkemede ifade veren şikâyetçi Sevgi Damla Arslan, ünlü simalarla çalıştığını belirterek "Sanık benim Instagram hesabım üzerinden yapmış olduğum paylaşımları kendisine ait Instagram hesabı üzerinden paylaşmaktadır. Hatta bu paylaşımlarında site sahibini ben gibi göstermiştir. Sanığın bu eylemi nedeniyle müşterilerimden de bazı dönüşler aldım. İtibarım zedelendi. Şikâyetçiyim" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, şikâyetçinin fotoğraflarının kendisiyle aynı işi yapan kişi tarafından paylaşıldığının belirlendiğini, bu durumun karışıklığa neden olabileceğini ve haksız rekabete neden olacağını belirterek sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma karar için ertelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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