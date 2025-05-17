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Hakan Yılmaz'dan acı itiraf! "Babamın öldüğünü Instagram'dan öğrendim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Ayrılsak da Beraberiz', 'Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım', 'Yahşi Cazibe' ve 'Kendi Düşen Ağlamaz' gibi birçok yapımda kamera karşısına geçen Hakan Yılmaz'ın, geçtiğimiz yıl babası Necati Yılmaz'ın ölüm haberini, film çekimlerinde olduğu sırada Instagram'dan öğrendiği ortaya çıktı.

Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz, 3 Ağustos 2024 tarihinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 82 yaşında vefat eden Yılmaz için Bodrum Yalıkavak Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Cenazeye ünlüler dünyasından oyuncu Necmi Yapıcı ile senarist ve yönetmen Gani Müjde de katılmıştı.

Hakan Yılmaz'dan acı itiraf!

"HUZUR İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILDI"

Cenazede büyük üzüntü yaşayan Hakan Yılmaz, "Babamız uzun süredir rahatsızdı, biraz yatağa bağımlıydı. Zaten bekliyorduk, çok acı çekmeden huzur içinde aramızdan ayrıldı. İnşallah mekanı cennet olur. Ona huzur, bize hasret oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Yılmaz'dan acı itiraf!

"BİR BAKTIM BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI GELİYOR"

Saba Tümer'in programına konuk olan Hakan Yılmaz, babasının ölümüyle ilgili konuştu. 55 yaşındaki oyuncu, rol aldığı 'Sıcak Büfe' adlı komedi filminin çekimleri sırasında acı haberi aldığını söyledi.

Hakan Yılmaz, "Filmin çekimlerinin ikinci günüydü. Babamın vefat ettiğini Instagram'dan öğrendim. Bir baktım bana baş sağlığı mesajları geliyor. İnsan ne yapacağını bilemiyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Yılmaz'dan acı itiraf!

"TRAVMA OLDU"

Yönetmenin çekimleri durdurduğunu belirten ünlü oyuncu, "Babamı kaybetmek bana travma oldu. Yönetmenimiz Serdar Gözelekli, 'Abi hemen stop edelim' dedi. Sağ olsunlar uçak ayarladılar. İki sahne daha çektim, sonra babamı yerine teslim edip, döndüm" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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