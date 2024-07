Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlem yapılamıyor, Microsoft'tan açıklama var

Microsoft sisteminin çökmesi, dünya genelinde krize neden oldu. Türkiye, ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere onlarca ülkeyi etkileyen 'Microsoft çökmesi' nedeniyle, bankalar, medyalar ve havayolu şirketlerinde faaliyetler durdu. BTK tarafından yapılan açıklamada, siber saldırı olmadığı sistemsel çökme meydana geldiği belirtildi.

19.07.2024 11:35

BTK DUYURDU: SİBER SALDIRI MI VAR?

Küresel teknik sorunlar hakkında açıklama yapan BTK, "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

19.07.2024 11:22

HİNDİSTAN'DA HİZMETLER DURDU

Hindistan merkezli Akasa Air “Hizmet sağlayıcımızla yaşanan altyapı sorunları nedeniyle rezervasyon, check-in ve rezervasyon yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere bazı çevrimiçi hizmetlerimiz geçici olarak kullanılamayacaktır. Şu anda havalimanlarında manuel check-in ve uçağa biniş süreçlerini takip ediyoruz ve bu nedenle acil seyahat planı olan yolcularımızdan havalimanına erken gelerek kontuarlarımızda check-in yapmalarını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Spice Jet ise “Şu anda uçuş kesintileriyle ilgili güncellemeleri sağlama konusunda teknik bir sorunla karşı karşıyayız. Ekibimiz bu sorunu çözmek için aktif olarak çalışıyor” açıklamasını yaptı.

19.07.2024 11:18

TÜRKİYE'DEN WİNDOWS ÇÖKMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamada "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." denildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da bir açıklama geldi. BTK'dan yapılan açıklamada, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

19.07.2024 11:13

SKY NEWS HABER KANALININ YAYINI KESİLDİ

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News bugün yayın yapamadı. Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi. Kanaldan daha sonra yapılan açıklamada yayının tekrar başladığı bildirildi.

19.07.2024 11:09

ABD'DE HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DURDU

ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.

19.07.2024 11:07

LONDRA BORSASINDAKİ İŞLEMLERDE SIKINTI

Londra borsasında işlemlerde sorunlar yaşandığı ve ülkenin önemli televizyonlarından Sky News da yayınlarında sıkıntılar olduğu bildirildi. İngiltere’nin en büyük demiryolu operatörünün geniş çaplı IT sorunları nedeniyle iptaller konusunda uyarılarda bulunuldu.

19.07.2024 11:04

HAVALİMANLARINDA PEŞ PEŞE KESİNTİ

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı nedeniyle Avustralya'daki Melbourne Havalimanında check-in işlemleri yapılamıyor. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanında da gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı.

Hindistan'da ise Delhi Havaalanında bazı hizmetlerin geçici olarak etkilendiği bildirildi. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı

İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi.

19.07.2024 11:02

ULUSLARARASI BANKALAR DA ÇÖKTÜ!

Kesinti nedeniyle uluslararası bankaların sistemlerinin de çalışmadığı bildirildi. Öte yandan Londra Borsası ve İsrail Merkez Bankası'nda da işlemler yapılamıyor.

19.07.2024 10:56

BİNİŞ KARTLARINA MANUEL KONTROL

Dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki Edinburgh Havalimanı'nda otomatik biniş kartı tarayıcıları devre dışı kaldı. Biniş kartları manuel olarak kontrol ediliyor.

19.07.2024 10:38

İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ DURDU

İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre şu an "çevrımdışı." İngiltere'nin Edinburgh havalimanında ise yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu. Ülkenin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.

19.07.2024 10:31

ALMANYA VE İSPANYA'DA DA KRİZİ BÜYÜK

Berlin Havalimanı da sorunlar yaşandığı duyurusunu yaptı. İspanya’da tüm havalimanlarında teknik sıkıntı yaşandığı bildirildi.

19.07.2024 10:25

AVUSTRALYA'DAN ACİL TOPLANMA KARARI

Avustralya merkezli Telekom şirketi Telstra “Bu öğleden sonra bize ulaşmaya çalışırken kesinti yaşıyorsanız bunun nedeni hem Microsoft'u hem de CrowdStrike'ı etkileyen küresel bir sorundur. Triple Zero çağrı merkezlerimize veya sabit ve mobil ağımıza yapılan çağrıların hiçbir etkisi yoktur. Etkilenenlerin çoğu gibi biz de her şeyi en kısa sürede tekrar çevrimiçi hale getirmek için her iki kuruluşla birlikte çalışıyoruz. Sizi bilgilendireceğiz. Papua Yeni Gine’ye yapılacak aramaları ücretsiz yapıyoruz” dedi.

Avustralya’daki Sydney Havalimanı olayla ilgili “Küresel bir teknik kesinti, bazı havayolu operasyonlarını ve terminal hizmetlerini etkiledi. Uçuşlar şu anda iniş ve kalkış yapıyor ancak akşam saatlerinde bazı gecikmeler yaşanabilir. Acil durum planlarımızı devreye aldık ve terminallerimize ilave personel görevlendirdik. Bugün seyahat ediyorsanız, havalimanına gelmek için bolca zaman ayırdığınızdan emin olun ve uçuşunuzun durumu hakkında havayolu şirketinize danışın” açıklamasını yaptı.

19.07.2024 10:23

DENİZBANK'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Denizbank'ta da teknik aksaklık yaşandığı açıklandı. Mobil bankacılıkta sorunlar olduğu belirtildi.Bankadan yapılan açıklamada, ''Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' denildi.

19.07.2024 10:18

MICROSOFT'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” dedi.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi. Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, “Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz” denildi.

19.07.2024 09:51

THY'NİN BİLGİ SİSTEMLERİNDE ARIZA

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

19.07.2024 09:40

AVUSTRALYA'DAN 'SİSTEM ÇÖKTÜ' AÇIKLAMASI

Avustralya'da bankalar, telekomünikasyon şirketleri, medya kuruluşları ve havayollarını etkileyen büyük bir BT kesintisi yaşandı.

Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü Cuma günü yaptığı açıklamada, "bu öğleden sonra Avustralya genelindeki birçok şirket ve hizmeti etkileyen büyük çaplı bir teknik kesintinin" farkında olduklarını söyledi.

Kurum, yaptığı açıklamada, "Şu anki bilgilerimize göre bu kesinti, etkilenen şirketler tarafından kullanılan üçüncü taraf bir yazılım platformundaki teknik bir sorunla ilgili" dedi.

"Bunun bir siber güvenlik olayı olduğunu düşündürecek bir bilgi yok. Önemli paydaşlarla etkileşimimizi sürdürüyoruz."

Melbourne Havalimanı, kesintinin bazı havayollarının check-in işlemlerini etkilediğini bildirdi.

"Bu öğleden sonra bu havayollarıyla uçan yolcuların check-in yapmak için biraz daha fazla zaman ayırmaları tavsiye edilir. Lütfen uçuş güncellemeleri için havayolunuzla görüşün," dedi X'teki bir gönderide.

MICROSOFT ÇÖKTÜ MÜ?

The Spectator Index tarafından yapılan açıklamada, "Microsoft hizmet kesintileri dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor." ifadelerine yer verildi.

Dünyayı derinden etkileyen olayın Microsoft'taki sıkıntıdan gerçekleştiği belirtildi.