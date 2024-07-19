Microsoft'ta dünya genelinde yaşanan problem nedeniyle THY sistemleri çöktü

Türkiye'nin en değerli şirketlerinden olan THY'nin 19 Temmuz Cuma günü sistemlerinde problemler yaşanıyor. Yaşanan problemlerin Microsoft'un sistemlerinden kaynaklandığı açıklandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) bilgi sistemlerinde arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemleri çalışmıyor.

Vatandaşlar tarafından THY sistemlerinin neden çalışmadığı merak ediliyor.

THY ÇÖKTÜ MÜ?

THY'nin sistemlerinde yaşanan problemlerin dünya genelinde olan bir sorundan dolayı ortaya çıktığı öğrenildi.

Microsoft'un bulut sistemi üzerinde yaşanan bir hatadan dolayı güncelleme yapan bilgisayarlarda mavi ekran hatası görülüyor.

Bu durumdan dolayı da birçok şirketin sistemlerinde problemler yaşanıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" dedi.

THY NEDEN ÇÖKTÜ?

Microsoft'un son güncellemesinde CrowdStrike tarafından yapılan hatadan dolayı mavi ekran problemleri yaşanıyor.

Bu yüzden THY gibi büyük firmaların bile sistemleri hizmet veremiyor.