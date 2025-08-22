Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? 2025 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri araştırılıyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları merak ediliyor. Yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları, öğretmen adayları tarafından araştırılıyor.

Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte başvuru süreciyle ilgili bütün gelişmeler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, her il ve ilçenin özel planlamasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu sebeple başvuruda bulunmak isteyen adayların, görev almak istedikleri bölgenin Milli Eğitim Müdürlüklerini takip etmeleri gerekiyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Ücretli öğretmenlik ön başvuru esnasında herhangi bir belge istenmiyor. Görev yeri belli olan öğretmenlere SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Akabinde öğretmenlerin aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor:

Başvuru Formu

Diploma, Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı Örneği)

Sabıka Kaydı (e-Devlet’ten alınabilir)

KPSS Sonuç Belgesi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi fotokopisi (Eğitim Fakültesi mezunları hariç)

Kurs / Seminer Belgesi (varsa)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge