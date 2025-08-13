Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik 2025 ön başvuru tarihleri araştırılıyor

Yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala, ücretli öğretmenlik başvuru süreci gündeme geldi. Ücretli öğretmen başvuru tarihleri MEB tarafından belirlenecek olup, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar, “Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?” sorusuna cevap ararken, başvuru süreciyle ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, her ilin ve ilçenin kendi planlamasına göre değişebiliyor.

Temmuz ve Ağustos aylarında başvurular alındıysa kesin tarihler, ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenir. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

e-DEVLET MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretme başvuruları online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin güncel olarak takip edilmesi öneriliyor.