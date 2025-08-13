Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik 2025 ön başvuru tarihleri araştırılıyor
2025 yılı için ücretli öğretmelik başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce aday, "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, devlet okullarında görev almak isteyen adaylar, ön başvuru tarihlerini ve süreci detaylı bir şekilde araştırmaya başladı.
Yeni eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala, ücretli öğretmenlik başvuru süreci gündeme geldi. Ücretli öğretmen başvuru tarihleri MEB tarafından belirlenecek olup, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar, “Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?” sorusuna cevap ararken, başvuru süreciyle ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, her ilin ve ilçenin kendi planlamasına göre değişebiliyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında başvurular alındıysa kesin tarihler, ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenir. Bu nedenle başvuruda bulunmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretme başvuruları online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin güncel olarak takip edilmesi öneriliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER NELER?
Ücretli öğretmenlik ön Başvuru esnasında herhangi bir belge istenilmeyecektir. Görev yeri belli olan öğretmenlere sms veya mail yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.
Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
Görevlendirilen öğretmenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir;
- Başvuru Formu
- Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
- Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)
- Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
- KPSS Sonuç Belgesi
- Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
- Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
- Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
- Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge