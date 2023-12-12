Dünyada kimse yokken o varmış… Tam 150 milyon yaşında. Sahilde yürürken ortaya çıkarıldı

12 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Dorset kentindeki Jura Sahili'nde bulunan kafatası bilim dünyasında yeni bir çığır açtı. Belgesel alanındaki uzmanlığıyla tanınan Sir David Attenborough, yılbaşında BBC One'da yayınlanacak özel programında bu fosili detaylıca anlatacak.

Deniz kıyısında bulunan kafatasının inanılmaz derecede iyi korunmuş olması bilim dünyasını şaşırtırken görüntüler şaşırttı.

“DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYİ DÖRMEDİK”

Keşfi yapan paleontolog Steve Etches daha önce böyle bir şeyi hiç görmediğini dile getirdi. “Bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en iyi fosillerden biri. Onu benzersiz kılan bütünlüğünü koruyor olması” diyen Etches, “Alt çene ve üst kafatası, tıpkı hayatta olduğu gibi birbirine geçmiş durumda. Dünya çapında, bu düzeyde ayrıntıya sahip neredeyse hiç örnek bulunamadı. Bulunanlarda da pek çok parça eksik olur. Bu ise sadece biraz çarpık ancak tüm kemikleri mevcut.

Kafatası çoğu insanın boyundan daha uzun; bu da aslında yaratığın ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir veriyor. Pliosaur'un 130 dişine, özellikle de öndekilere odaklanmadan edemiyorsunuz.” dedi.

DENİZLERİN EN BÜYÜK CANAVARI

Bulunan fosilin 10-12 metre uzunluğunda dev bir ölüm canavarı olduğu belirtildi. Denizin en büyük canlılarından biri. Bristol Üniversitesi'nden Dr. Andre Rowe, fosili şu şekilde tarif ediyor:

Hayvan o kadar büyüktü ki, kendi alanında bulunabilecek kadar talihsiz olan her şeyi etkili bir şekilde avlayabileceğini düşünüyorum. Bunun bir nevi su altı T. Rex'ine benzediğine hiç şüphem yok. Bununla birlikte pliosaur muhtemelen boyutlarına da güvenerek pek yemek seçmiyormuş! Daha uzun boyunlu kuzeni plesiosaur ve yunus benzeri iktinozor da olmak üzere diğer sürüngenlerle birlikte kanıtlar, pliosaur'ların başka pliosaur'larla da beslendiğini ortaya koymakta.”

FOSİLİN GERİ KALANI NEREDE?

Uzmanlar ise kafatasının ardından kalan bedenin nerede kaldığını araştırmaya başladı. Yüksek uçurum yüzeyinde drone ile yapılan araştırmalarda fosilin yeri belirlendi.

Fosilleri kayalardan çıkarmak her zaman özenli ve hassas bir iş. Ancak bunu, kumsalın 15 metre yukarısında, çökmekte olan bir uçurumdan iplerle sarkarken yapmak üst düzey bir çaba istedi.

Cesaret, özveri ve kafatasını temizlemek için harcanan aylar kesinlikle buna değdi. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, bu muhteşem sürüngenlerin nasıl yaşadıklarına ve ekosistemlerine nasıl hükmettiklerine dair yeni bilgiler edinmek için Dorset fosilini ziyaret etmek için sabırsızlanıyor.