Dünyanın en kolay şifresiyle 8,8 milyon kişinin verisine erişildi

Danimarka’nın merkezi nüfus kayıt sisteminde yaklaşık 8,8 milyon kişiyi etkileyen veri ihlali doğrulandı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen kişi, sisteme erişim yetkisi bulunan özel bir şirketin “123456” şifreli hesabını kullandığını ileri sürdü.

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Danimarka’nın merkezi nüfus kayıt sisteminde yaklaşık 8,8 milyon kişiyi etkileyen veri ihlali doğrulandı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen kişi, sisteme erişim yetkisi bulunan özel bir şirketin “123456” şifreli hesabını kullandığını ileri sürdü.

Dünyanın en kolay tahmin edilebilen şifrelerinden biri, Danimarka’daki büyük veri ihlaliyle gündeme geldi. Ülkenin Merkezi Kişi Kayıt Sistemi CPR, yaklaşık 8,8 milyon kişinin isim, adres ve kimlik numarası gibi bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı. Kurumun 5 Ekim tarihli duyurusuna göre olay, özel bir şirketin nüfus kayıtlarında sorgulama yapmasına izin veren yasal erişim yetkisinin kötüye kullanılmasıyla gerçekleşti.

ÜÇ HESAPTA AYNI ŞİFRENİN KULLANILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Danimarka gazetesi Politiken ile görüşen saldırıyı üstlenen kişi, şirketin hesaplarından birine “123456” şifresiyle girdiğini iddia etti. Gazetenin aktardığına göre yönetici hesabı da dahil en az üç hesapta aynı şifre kullanılıyordu.

Danimarkalı yetkililer milyonlarca kişinin bilgisine erişildiğini kabul ederken şifrenin saldırıdaki rolüne ilişkin ayrıntılı bir teknik açıklama paylaşmadı.

ÖZEL ŞİRKETİN YETKİLİ ERİŞİMİ KULLANILDI

Olayla bağlantılı şirketin Pays ApS olduğu daha sonra ortaya çıktı. Şirket yöneticisi Sophie Laursen, CPR sistemine erişim yetkilerinin kötüye kullanıldığını doğruladı. Pays ApS, ticari müşterilerinin kayıtlarını doğrulamak gibi hizmetler için nüfus sisteminde sorgulama yapabiliyordu. Saldırganın bu erişim üzerinden bilgi topladığı bildiriliyor.

10 GÜNDE 14 MİLYON SORGU YAPILDI

Belgelere göre 10–20 Eylül arasında yaklaşık 14 milyon otomatik sorgu gerçekleştirildi. Bu olağan dışı sorgulama sayısı saldırının tespitinde rol oynadı. Olay, 2 Ekim’de bir kamu çalışanının Pays ApS’ye ait olağan dışı sorgulama hacmini faturada fark etmesiyle tespit edildi. Böylece ihlal, bildirilen son sorgulamalardan 12 gün sonra ortaya çıkarılmış oldu. Danimarka Veri Koruma Kurumu’na 4 Ekim’de bildirim yapıldı ve kamuoyu ertesi gün bilgilendirildi.

KAYITLARDA HAYATINI KAYBEDENLER DE BULUNUYOR

Etkilenen 8,8 milyon kişi, yalnızca Danimarka’da yaşayanlardan oluşmuyor. CPR sisteminde hayatını kaybedenlerin ve ülke dışına taşınanların da kayıtları tutuluyor. Yaklaşık 11 milyon kayıt içeren veri tabanında, bu nedenle ülkenin mevcut nüfusundan daha fazla kişiye ait bilgi bulunuyor.

CPR yönetimi, isim ve adres bilgileri için gizlilik koruması talep etmiş kişilerin korunan isim ve adreslerinin yetkisiz erişimin kapsamında olmadığını açıkladı. Bununla birlikte ihlal edilen diğer kayıtlarda isim, adres ve CPR kimlik numarası gibi kişisel bilgiler yer alıyor.

ŞİRKETİN ERİŞİMİ KESİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CPR yönetimi, olayın ardından ilgili şirketin sisteme erişimini durdurdu. Uzman ekipler ve yetkili kurumlar ihlalin nasıl gerçekleştiğini incelerken polis de soruşturma yürütüyor.

Saldırıyı üstlenen kişi, elde ettiği bilgileri satmayı veya internette yayımlamayı düşünmediğini söyledi. Ancak bu beyan, verilerin silindiği ya da başka kişilerin eline geçmediği yönünde doğrulanmış bir güvence oluşturmuyor.

DÜNYANIN EN YAYGIN ŞİFRELERİ

Saldırganın kullandığını iddia ettiği “123456”, dünyanın en yaygın kullanılan şifresi durumunda. Verilere göre 21 milyondan fazla bu şifre kullanıldı. Bunun ardından “admin” ikinci sırada yer alıyor. “12345678” ve “123456789” onları takip eden diğer en yaygın şifreler.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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